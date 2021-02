In America insegnano ai robot la fotografia d’arte

Una buona fotografia di ritratto è tanto arte quanto scienza. Ci sono dettagli tecnici come la composizione e l'illuminazione, ma c'è anche una questione di connessione emotiva con i soggetti della foto. Si può insegnare questo a un robot?

Marynel Vazquez, assistant professor of Computer Science all’Università di Yale, vuole scoprirlo. Lei e il suo team di ricerca hanno costruito un robot progettato per negoziare le interazioni rapide ma molto complesse tra fotografo e soggetto - cioè, mettere qualcuno a proprio agio e tirare fuori un sorriso genuino, il tutto in pochi secondi. Costruito con un elegante look retro-futuristico, compresi "occhi" su un touch screen programmato per interagire con le persone, il robot fotografo - lo chiamano Shutter - è progettato per catturare l'attenzione dei passanti. Vazquez ha alcuni posti dove vorrebbe posizionarlo, tutti con un buon traffico pedonale. Uno è il John Klingenstein Lab al Center for Engineering Innovation & Design. Un altro è il corridoio tra i laboratori Becton e Dunham, un posto che brulica di studenti e docenti che vanno a lezione.

La maggior parte del lavoro nella fotografia robotica si è concentrato sul lato tecnico delle cose - messa a fuoco, illuminazione, posizionamento del soggetto. Ma come vi diranno i fotografi professionisti, questo è solo metà del lavoro. Quando le persone in una foto sembrano tristi o senza espressione, tutti i dettagli compositivi non la salveranno. Vazquez e il suo team si stanno concentrando sulla capacità speciale dei bravi fotografi di far scattare quell'istante di gioia e catturarlo in una foto.

"Stiamo guardando cosa può fare il robot fotografo per ottenere più reazioni positive dalle persone", ha detto Vazquez. Parlando con i fotografi umani, un tema comune che è venuto fuori è stato che la risata è un ottimo modo per mettere le persone a proprio agio di fronte alla macchina fotografica.

"Questo ci ha fatto interessare a come rendere il robot umoristico", ha detto. "Abbiamo provato diversi tipi di umorismo che il robot fotografo può usare. Non stiamo davvero cercando la battuta migliore, ma come possiamo usare questo umorismo per suscitare sorrisi e usarlo per scattare foto migliori".