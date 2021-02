Ibm perde ricavi e quota in Borsa, analisti perplessi

Ibm ha riportato risultati trimestrali peggiori del previsto e gli investitori - che hanno mandato il prezzo delle sue azioni giù del 10% - non sono sicuri che spegnere e riaccendere la macchina possa bastare a sistemare le cose.

Le entrate del quarto trimestre di Ibm sono arrivate al 7% in meno rispetto ad un anno fa, e sono cadute al di sotto delle aspettative degli investitori. Quegli investitori potrebbero non essere stati troppo preoccupati per questo, si badi bene: sono abituati alle entrate in calo dell'azienda ora che o è il decimo trimestre di fila che capita. Quello di cui probabilmente si sono preoccupati è stato il calo delle entrate del cloud e del software su cui Ibm ha fatto affidamento per compensare la contrazione del suo business tradizionale. L'azienda ha speso 34 miliardi di dollari per la società di software open-source Red Hat nel 2018 con l'obiettivo di rafforzare il suo segmento software, e da ottobre ha comprato anche altre sette aziende focalizzate sul cloud. Ma dato che quelle acquisizioni non sembrano pagare, gli investitori orientati alla crescita potrebbero perdere interesse. Anche il piano di Ibm di dividere la sua attività di cloud "ad alta crescita" in una società separata interamente potrebbe non riconquistarli a meno che, sai, non cresca davvero...

Ibm ha dato la colpa del calo all'incertezza legata alla pandemia, ma - a giudicare da questo aggiornamento e da quelli di Oracle e SAP l'anno scorso - il cloud computing si sta generalmente dimostrando un osso duro. E mentre Ibm spera che il suo business del cloud venga bene quest'anno, dovrà tirare fuori qualcosa di speciale: Microsoft e Amazon sembrano pronti a fare proprio il settore da 1 trilione di dollari.

Siamo nelle prime fasi di questo nuovo ciclo economico, quando la crescita si fa strada dai minimi e la domanda di materiali da costruzione e macchinari industriali tipicamente supera la domanda di servizi IT (tweet this). E questo non è stato perso dagli investitori: Le azioni di Siemens sono salite del 7% venerdì dopo che il conglomerato industriale ha annunciato guadagni trimestrali più forti del previsto.