Goldman Sachs lo ammette,”bolle” a Wall Street

Il prestigioso colosso americano della finanza, la Goldman Sachs, ormai lo ammette: alcune azioni statunitensi sono in territorio di bolla, e una mossa sbagliata ora potrebbe far scattare alcuni seri allarmi.

Ci sono tre gruppi di azioni che Goldman pensa abbiano attratto un interesse insostenibilmente alto da parte degli investitori. In primo luogo, ci sono gli special purpose acquisition vehicles, o SPACs: cioè, società quotate che si fondono con società non quotate per aiutarle ad entrare nel mercato azionario. Gli SPAC hanno raccolto più denaro finora quest'anno di quanto abbiano fatto in tutto il 2019 (twitta questo). Poi ci sono le azioni di società in perdita, che hanno sovraperformato il mercato azionario statunitense del 40% in media negli ultimi dodici mesi.

Eppure, Goldman non è troppo preoccupato per queste bolle: nessuno dei due gruppi di azioni è abbastanza grande da fare danni diffusi se l'entusiasmo degli investitori si prosciuga improvvisamente. Ma c'è un gruppo per cui la banca è nervosa: i titoli ad alta crescita e troppo costosi. Rappresentano quasi il 10% dell'intero valore del mercato azionario statunitense, e sono coinvolti in quasi un quarto di tutti gli scambi azionari degli Stati Uniti. Quindi, se questa bolla scoppia, potete scommettere che lascerà le orecchie degli investitori con un fischio... Alla luce di una simile analisi, anche chi crede che queste bolle siano lontane dallo scoppiare, farebbe meglio a non comprare. Dopo tutto, l'azienda media il cui valore supera 20 volte le sue entrate ha sempre visto, nella storia, il suo prezzo delle azioni scendere dell'1% nei dodici mesi successivi.