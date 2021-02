Aifi: “Outlook positivo sul mercato M&A nel 2021”

L’outlook sul mercato italiano M&A (mergers and acquisitions) per il nuovo anno è positivo, sia in termini di volumi che di numero di operazioni, e la pipeline 2021 suggerisce un discreto ottimismo sull’evoluzione dell’attività M&A, in particolare nei settori Industrial, Consumer Markets, Financial Services, Telecomunicazioni e Utilities. Lo rivelano i risultati di una Survey che ha coinvolto la Commissione M&A dell’Aifi sul sentiment degli operatori relativamente all’evoluzione del mercato nei prossimi mesi. Il ruolo degli acquirenti seriali è atteso mantenersi stabile e i multipli delle transazioni stabili o in leggera flessione. Gli operatori di private equity, molto attivi nel corso del 2020,continueranno a mantenere un ruolo importante nel consolidamento e nello sviluppo delle aziende attraverso operazioni crescenti di add on e internazionalizzazione. Un generale consenso è espresso riguardo al ruolo sempre più rilevante delle operazioni di rilancio d’impresa. L’indagine mette in evidenza il ruolo di motore che il Private Capital può giocare nella fase di recupero dell’economia italiana che sarà caratterizzato necessariamente da una ricomposizione del tessuto produttivo italiano, così come avverrà anche negli altri paesi industriali dopo la tempesta del Covid.

La Survey ha coinvolto: Roberto Bonacina-EY, Carlo Callori-BDO, Cristina Cengia-PwC TLS, Giorgio Fantacchiotti-Linklaters, Francesco Ferragina-Kon, Max Fiani-KPMG, Andrea Foti-AON, Giuseppe Fumagalli-Dealize, Marco Gubitosi-Legance, Filippo Guicciardi-Equita K Finance, Tamara Laudisio-Deloitte Financial Advisory, Sante Maiolica-Grant Thornton Advisory Services, Elio Milantoni-Deloitte Financial Advisory, Andrea Moresco-Audirevy Transaction Services, Eugenio Morpurgo-Fineurop, Alessandro Motta-Mazars, Matteo Paggi-Translink Strempel&Co, Massimo Penzo-Knet Project, Maurizio Perroni-F&P 4BIZ, Guido Rivolta-Partners, Enrico Rovere-Duff&Phelps, Marco Tanzi-PwC, Guido Testa-Orrick, Renato Vigezzi-Accuracy, Dario Voltattorni-AIdAF.