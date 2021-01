Thales e Telespazio insieme per altri due satelliti

insieme come Space Alliance, hanno siglato i contratti con il Ministero della Difesa italiana e l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), per lo sviluppo di due ulteriori satelliti e per l’aggiornamento del segmento di Terra, della logistica integrata e delle operazioni per il completamento della costellazione Cosmo-SkyMed di Seconda Generazione (Csg). Thales Alenia Space è responsabile della progettazione e lo sviluppo dei quattro satelliti Csg e della progettazione del sistema end-to-end, dell’integrazione e della messa in servizio. Telespazio, invece, si occupa della progettazione e dello sviluppo del segmento di terra, inclusi gli aspetti della sicurezza, e della fornitura dei servizi di logistica integrata e delle operazioni. La linea di business spazio di Leonardo partecipa al programma fornendo sensori di assetto - star trackers (A-Str) per l’orientamento del satellite, i sistemi fotovoltaici ed equipaggiamenti allo stato dell’arte per la distribuzione e gestione della potenza elettrica del satellite, massimizzandone l’efficienza. I due nuovi satelliti che saranno costruiti da Thales Alenia Space garantiranno il completamento della costellazione e la piena capacità operativa dei servizi di osservazione del Sar (Radar a Apertura Sintetica) forniti dai quattro satelliti del Cosmo di seconda generazione, che sostituisce il precedente Cosmo-SkyMed di prima generazione, ancora operativo nonostante il satellite abbia superato la sua aspettativa di vita.