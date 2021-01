Profumeria Web raccoglie oltre 200mila euro grazie a MamaCrowd

ProfumeriaWeb, il player e-commerce dedicato al beauty, ha raccolto oltre 200mila euro di adesioni tramite equity crowdfunding su Mamacrowd. La campagna resterà aperta all’ingresso di nuovi investitori intenzionati a diventare soci di ProfumeriaWeb e cogliere così le opportunità di un mercato, come quello del beauty, che in Italia vale circa 12 miliardi di euro e in cui è prevista una fortissima crescita della penetrazione tramite commercio elettronico.

«Siamo molto soddisfatti della risposta immediata che abbiamo ricevuto da parte degli investitori: è ulteriore dimostrazione dell’ottimo lavoro che stiamo facendo e del percorso che abbiamo costruito fino ad ora», spiega Vincenzo Cioffi, fondatore e ceo di ProfumeriaWeb. Con un fatturato cumulato di oltre 40 milioni di euro sviluppato dalla fondazione ad oggi, ProfumeriaWeb vanta una community di oltre 450.000 persone, un eCommerce con più di 24.000 prodotti beauty di 200 marchi e il brand Cobea, co-progettato insieme ai propri clienti.