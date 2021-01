La Liuc lancia i corsi per ingegneri sostenibili

Radici Group in provincia di Bergamo, Fulgar nel mantovano o Mogu ad Inarzo, in provincia di Varese. E poi la nota Timberland, solo per citarne alcune. Aziende di grandi, medie e piccole dimensioni che hannoun approccio sostenibile e vengono studiate all’Università, al corso di laurea magistrale “Sostenibilità dei sistemi produttivi” della Liuc.

Da sempre attenta ai driver di innovazione in atto nel sistema industriale, grazie al consolidato rapporto con le imprese che la contraddistingue fin dalle origini, la Liuc forma i futuri ingegneri che si preparano a gestire i processi di innovazione con la necessaria attenzione alla sostenibilità. «La Liuc è stata tra le prime università italiane a dedicare un insegnamento ai temi della sostenibilità – spiega Aurora Magni, titolare del corso indirizzato agli studenti del 2° anno Magistrale di Ingegneria Gestionale - e i nostri studenti sono ben consapevoli dell’importanza che difesa ambientale e responsabilità sociale d’impresa hanno assunto nell’economia. Ragionare su come costruire un nuovo modello di sviluppo non è certamente un puro esercizio accademico».