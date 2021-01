Le politiche attive per il lavoro sosterranno la ripresa

La fine del blocco dei licenziamenti prevista per il 31 marzo 2021, le politiche attive del lavoro messe in campo dal governo e il sempre più centrale impegno dei Fondi di formazione interprofessionale a supporto dei percorsi formativi e di ricollocazione dei lavoratori, per contenere l’impatto della pandemia e sostenere il rilancio del sistema delle imprese. Questi i temi del Digital Debate “Sostenere l’occupazione per rilanciare le imprese. Le politiche del lavoro per la tenuta sociale ed economica del Paese”, organizzato dal Fondo Formazienda insieme a Consenso Europa, cui hanno preso parte la Sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi, la Direttrice Generale di Anpal Paola Nicastro e il Segretario Generale di Confsal Angelo Raffaele Margiotta. «In questa fase di grave crisi», ha sostenuto nel suo intervento la Direttrice Generale di Formazienda Rossella Spada, «abbiamo assistito molte imprese, fungendo da cinghia di trasmissione con lo Stato per l’accesso agli strumenti di formazione, e aiutandole ad accedere al Fondo Nuove Competenze: si tratta di una misura lungimirante, che rilancia concretamente il tema della conoscenza propedeutica e funzionale al lavoro. L’invito al governo è di rafforzarlo per renderlo accessibile anche alle piccole e micro imprese». Formazione e riforma degli ammortizzatori sociali come pilastri fondamentali a supporto dell’occupazione anche al centro dell’intervento del segretario Margiotta, che ha rilanciato la proposta di Confsal, accolta favorevolmente dalla sottosegretaria Puglisi, di un unico istituto per le politiche attive del lavoro, e l’introduzione di un reddito specifico per la formazione: «Confsal c’è, e può dare il suo contributo con gli strumenti della bilateralità a sostegno delle politiche attive del lavoro».