Dhl avvia la distribuzione del vaccino anti-Covid

Dhl ha avviato la distribuzione internazionale del vaccino anti Covid-19 consegnando al governo israeliano il primo lotto del vaccino a metà dicembre. «Dopo mesi di preparazione, siamo felici che la nostra missione di distribuzione di vaccini sia iniziata, orgogliosi di contribuire con la nostra capacità logistica al fine di rendere il vaccino accessibile in tutto il mondo - ha affermato Travis Cobb, responsabile Global Network Operations and Aviation di Dhl Express. «Grazie all’investimento di 350 milioni di euro, avviato prima dell’emergenza Covid per il potenziamento delle nostre strutture in termini di avanzamento tecnologico, dotazioni infrastrutturali e know-how delle nostre persone – ha dichiarato Nazzarena Franco, a.d. di Dhl Express Italy – siamo preparati per dare il nostro contributo nella gestione della complessa catena logistica del vaccino anti Covid. In Italia ci si aspetta una movimentazione di milioni di vaccini; con questi numeri è fondamentale avere le competenze necessarie nell’adottare tutte le cautele per garantire trasporto e conservazione lungo tutta la filiera».