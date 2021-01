Così l’auto si trasforma in un titolo di valore

In un contesto in cui le complessità del mercato automotive impongono nuovi standard, che sostengano il valore dell’investimento sui veicoli e che rafforzino il rapporto tra clienti e rivenditori verso una mobilità più sostenibile, nasce Equs, la prima Digital Warranty Company d’Europa che sviluppa certificazioni di garanzia del valore per il settore automotive. L’azienda si rivolge a consumatori, case costruttrici, finanziarie, concessionari e rivenditori, al fine di proteggere i clienti dalle svalutazioni di mercato e gli investimenti delle aziende in notorietà e affidabilità, aumentando allo stesso tempo la fiducia tra le parti.

La certificazione di garanzia, dedicata al comparto Automotive, si chiama TiVale, e viene prodotta attraverso la web application Enigma, di proprietà dell’azienda, che grazie a sofisticati algoritmi proprietari, AI e sistemi di Machine Learning è in grado di prevedere il valore dell’auto fino a oltre 10 anni, con il 96% di efficienza. Questa garanzia, certificata grazie a sistemi di codifica in Blockchain in partnership con Luxochain, può essere trasferita a terzi.

La certificazione è la prima che tutela l’auto, il suo proprietario e il rivenditore attraverso un contratto dedicato che trasforma l’auto in un titolo di valore, la protegge da frodi e svalutazioni di mercato per poterla rivendere, in futuro, ad un prezzo certo e predeterminato. Grazie a questo prodotto innovativo Equs Italia, dopo essere stata selezionata, tra oltre 600 aziende, per il Premio Gaetano Marzotto-2031, è stata scelta dagli incubatori SellaLab e Dpixel e a fine novembre si è aggiudicata il premio speciale EY all’interno del Concorso Gaetano Marzotto-2031. Equs inoltre è stata una delle 10 realtà finaliste della 7a edizione di Open-F@b Call4Ideas 2020, il contest internazionale di Bnp Paribas Cardif in collaborazione con InsuranceUp. «Siamo una realtà giovane, ma grazie all’expertise che abbiamo maturato nel settore automotive siamo pronti a fare il nostro ingresso su un mercato competitivo, consapevoli però, che Equs risponde a un reale bisogno del settore - raccontano Gianpiero Micale, ceo e Davide Mistrangeli, coo entrambi Co-Founder di Equs - Dopo aver analizzato sia buona parte del mercato italiano, che gran parte di quello europeo, abbiamo unito le nostre rispettive competenze per creare un prodotto nuovo, efficace e vicino alle esigenze degli acquirenti e dei rivenditori. Equs, infatti, si presenta come regolatore nel mercato auto, tra una domanda più consapevole ed un’offerta più etica. I nostri Certificati di Garanzia del Valore trasformano completamente il concetto di Valore Futuro Garantito, facendone una nuova forma di tutela (per i consumatori) e di strategia commerciale (per i Dealer)».