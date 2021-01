L’intelligenza artificiale cinguetta online

Com’è assurdo non capire il blocco tra i comuni il 25 il 26 dicembre e il primo gennaio. Non chiedeteci di sposare un liberi tutti!». Non l’ha scritto un politico né un editorialista del Corriere della Sera, bensì Ailyn, la prima intelligenza artificiale predittiva che produce in autonomia contenuti digitali in lingua italiana, nata da una startup tutta italiana. Il suo scopo non è quello di sostituire l’uomo ma di supportarlo, analizzando universi complessi di dati, identificando il tema più corretto ed efficace, e scrivendo il contenuto più adatto che diventa una base di lavoro su cui interviene l’intelligenza umana. La frase sul blocco tra i comuni, per esempio, è il risultato dell’analisi fatta da Ailyn su Twitter a proposito del dibattito in rete sulle limitazioni alla mobilità nel periodo natalizio, con lo scopo di pubblicare un tweet che fosse il più efficace possibile. L’utente ha a disposizione anche una mappa con i nodi, cioè i punti focali del dibattito online (vedi la foto della schermata), che contiene e raffigura gli hashtag, gli account più attivi, gli opinion leader; sulla base di questa profonda conoscenza dello stato dell’arte Ailyn costruisce una visione prospettica, e suggerisce il tweet migliore per ottenere il massimo ingaggio. Ma Ailyn può lavorare anche su molti altri ambiti, e si propone come prezioso assistente non solo del social media manager - che si tratti di Twitter o di Instagram – ma anche per fare un altro esempio di chi si occupa di digital marketing. «Ailyn è come un grande stomaco in grado di digerire, sintetizzare e trarre senso da grandi o piccole moli di dati, perché come uno stomaco è elastico» dice il cofondatore Daniele Chieffi (nella foto), «sa trarre una sintesi del senso profondo di quei dati e costruire l’output più efficace per costruire il risultato: se si parla di e-commerce sarà la proposizione di percorsi d’acquisto accurati, se siamo in campo di crm la costruzione del miglior cluster possibile per il cliente, se invece parliamo di testi sarà la scrittura di elaborati che sono la sintesi più efficace possibile di grandi quantità di testi afferenti allo stesso tema - in italiano, è la prima macchina che lo fa».

Per costruire i suoi tweet o post - o anche proposte di percorsi d’acquisto, o cluster per crm, o sintesi di testi complessi e così via - Ailyn utilizza i set semantici più adatti, li ricostruisce secondo una logica grammaticale e ortografica e propone una serie di possibili costrutti linguistici frutto di un’analisi complessa, basata su termini probabilistici. Il risultato è sorprendente, pronto per essere postato o utilizzato, magari dopo l’aggiunta da parte dell’utente della sua visione personale. «Quello che come professionista della comunicazione mi colpisce particolarmente di Ailyn non è solo o tanto la capacità di analisi dei trend che pure è tra le più potenti che ho visto» osserva Chieffi, «mi impressiona molto che la macchina riesca a trarre senso dal trend e quindi a costruire una sorta di prelavorato fatto talmente tanto bene da darmi la possibilità di aggiungere in maniera estremamente efficace il mio tratto».

Ailyn, nata da una startup tutta italiana fondata dal gruppo Roncaglia, da Tembo e da un gruppo di professionisti fra i quali oltre a Daniele Chieffi c’è Alessandro Luciani, non è in alcun modo la traduzione in italiano di sistemi inventati in America o in Cina: è stata interamente pensata e realizzata in Italia. Al contrario, ha l’ambizione di affermarsi non soltanto in Italia, ma anche all’estero: un dettaglio non irrilevante nell’era di Google.