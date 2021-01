Quel che succederà da oggi ai prossimi due o tre giorni sarà comunque frutto di un’emergenza senza precedenti nella storia degli ultimi 75 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi un Conte Ter, un governo di Salvezza Nazionale, un qualsiasi compromesso non potrà che essere emergenziale, dunque al ribasso.

Quel che però dovremo tenere a mente è perché siamo arrivati a questo punto. E purtroppo un’analisi lucida non salva nessuno.

Partiamo dai Cinquestelle. Hanno avuto la ventura di raccogliere la maggioranza relativa, in questa legislatura. Si sono ritrovati increduli tra le dita il biglietto vincente della lotteria. Abbiamo visto come se lo sono giocato. E del resto ce n’erano tutte le premesse.

Un movimento ribellista privo di qualsiasi ancoraggio ideologico e culturale. Fondato sul principio aberrante dell’”uno vale uno” che dovrebbe valere esclusivamente sul piano dei diritti civili e delle pari opportunità ma non certo su quello delle competenze e dei doveri civili, per quanto in questo senso nessun partito sia esente da colpe. Fondato sul massimalismo giustizialista del “sono tutti mariuoli”. Fondato sulla violenza verbale e intellettuale del “Vaffa”. Una specie di eterno Movimento Studentesco sopravvissuto a se stesso. Indeciso tra Europa, sovranismo, buonismo e cattivismo. Tecnicamente peggio che sprovveduto: polemico contro le competenze. Un disastro assoluto, con buona pace delle numerose persone di buona qualità che si contano non solo tra gli italiani che li hanno votati – ci mancherebbe! – ma incredibilmente nella stessa compagine di governo, accomunate però dall’inspiegabile disponibilità ad applicare la linea, si fa per dire linea, dettata da personaggi come Grillo e Di Maio con variopinto contorno di Peter Pan alla Di Battista o folletti alla Toninelli (riemerso, segno del destino, nelle ultime ore concitate) o pataguru alla Casaleggio; e attorno, il deprimente declino o la veloce diaspora di tutte i soggetti promettenti, da De Falco (“torna a bordo, cazzo!”) all’ex ministro Fioramonti, per un totale di 46 fuoriusciti nel corso della legislatura.

Per non riandare all’ottimo sindaco di Parma Pizzarotti, che si ravvedette ben presto dell’incompatibile compagnia ottenendo la rielezione con una lista civica: “Il Movimento è stato consumato da arrivisti ignoranti”, scolpì definitivamente nel marmo, andandosene e mettendosi in proprio ad amministrare con impegno e buoni risultati la sua città.

Dunque i Cinquestelle sono stati un disastro assoluto.

Qualcuno di questi ha sentito il dovere morale di chiedere scusa per la sfilza imbarazzante di scemenze fatte, dai navigator alla sconfitta della povertà? Dall’aver brindato ai decreti sicurezza salviniani e dopo un anno averli rinnegati con ignominia come se li avessero firmati a loro insaputa? Macchè. Dopo il disastro elettorale delle regionali, qualcuno di questi ha avuto l’onestà intellettuale di ridurre almeno un poco il livello dell’arroganza? Macchè. Il nulla nell’agire, il nulla nel pensare politico, il nulla nella relazione morale, e questo – lo si ripeta – non per la inconsistenza di tutti i singoli ma per l’inspiegabile, bolscevica adesione a un vertice che non può essere descritto senza scadere nella rappresentazione da querela.

A fronte di questa realtà deprimente, cos’ha saputo fare il Pd? Niente. Ha rivendicato una maggiore leadership? Macchè. Ha recuperato al buon senso e a un minimo di mestiere politico fette più ampie di ruolo gestionale nel governo? Macchè. Ha gestito bene la poltrona-chiave che ricopre, quella del ministro dell’Economia? Macchè: avendola data a un dalemiano incolore e tecnicamente inadeguato, s’è ritrovato con una pedina eterodiretta nel peggiore dei modi possibili. E di fronte all’irruenza picconatrice di Renzi, anziché recuperarne, riqualificarne e incanalarne l’energia con un minimo di visione politica, l’ha subìta, affidandosi alle trame di un budda di borgata, Goffredo Bettini, che col ritorno sulla scena italiana ha sortito verosimilmente l’unico effetto positivo di far tirare un sospiro di sollievo ai thailandesi fra i quali albergava. Un Pd inesistente e un po’ ridicolo, come la zeppola del povero Zingaretti, incapace di tutto, e con una subalternità deprimente verso un partner irricevibile.

A fronte di questo, e dei comprimari non pervenuti come Leu, a destra che cosa si ritrova? Si ritrova l’Avatar di Berlusconi, ormai purtroppo ridotto dall’età e dagli acciacchi a sagoma lontana e afasica e privo di successori, avendo del resto impedito che ne nascessero; un negoziatore seriale ormai privo di peso e forse anche di visione, Letta; qualche colonnello che non è mai stato leader: e quindi forse un pacchetto di mischia di voti in Parlamento per tirare la fine di questa sciagurata legislatura, ma certo non un soggetto politico su cui si possa costruire qualcosa.

C’è poi la Lega, al governo in tante Regioni, dove meglio e dove peggio, che però la degenerazione aggressiva del messaggio politico di Salvini anziché spingere verso una maturità di governo ha spostato sempre più a destra, una destra antieuro (leggasi: suicida), criptorazzista, inaccettabilmente cieca rispetto alle derive post-fasciste presenti nell’elettorato suo e in quello di Fratelli d’Italia, facinorosi che anzi coccola e fa crescere nelle retrovie. Con una destra così non si va da nessuna parte.

Ed è questo quadro politico da paura che resta oggi, paradossalmente, a illuminare retrospettivamente l’operato personale e a legittimare il pur possibile ruolo futuro di Giuseppe Conte.

A meno di non voler strappare subito con chi l’aveva inventato, con i suoi creatori, e mandare tutti a quel Paese dopo tre mesi di Palazzo Chigi, nessuno avrebbe fatto meglio di lui con un simile scenario di riferimento, e pure lui non ha fatto bene in assoluto, altrimenti non saremmo dove siamo. Ma per lo meno, la tendenza a superare l’emergenza usando tecnici e commissari ha avuto un senso ed ha portato qualche risultato; almeno qualche capacità internazionale è stata dimostrata nel primo negoziato sul Recovery; almeno qualche resistenza contro gli eccessi dell’ultimo salvinismo s’è vista. Ma il tutto, purtroppo, restando acquiesciente al peccato originale, essere stato scelto come marionetta da muovere da un gruppetto di burattinati incompententi e arroganti - anzi “arrivisti ignoranti”, come li definì allontanandosene il sindaco di Parma. Ma Roma non è Parma e il governo non è un medio municipio.

Giuseppe Conte non sarà una meteora nella politica italiana, in un modo o nell’altro ce lo ritroveremo. Ma se dalle prossime quarantottore non uscirà riconfermato a Palazzo Chigi, colga l’occasione per ripartire in proprio. L’Italia ha bisogno di democristiani da Anni Cinquanta, gente di buon senso capace di mediare ma con un minimo di spina dorsale. E Conte somiglia. C’è chi lo accusa di ogni nefandezza, ma lui alcune cose decenti le ha fatte, il che in un simile sfascio ha del miracoloso. Ci riprovi, ma scrollandosi da dosso il Movimento e guardando all’Europa, per restare aggrappati all’unica sponda che ancora può salvare l’Italia da baratro sul quale la nostra demenza di elettori asini ci ha spinto.

I democristiani di una volta, che lui un po’ ricorda, semmai sbagliando ma guardavano al Vaticano e ai vescovi; i Cinquestelle non sanno più neanche guardare a villa Grillo, a Sant’Ilario di Genova, dove peraltro se puntassero lo sguardo non potrebbero che subito distoglierlo, vergognandosi di aver creduto a uno così.