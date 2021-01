Lo spirito del distanziamento è ad alta gradazione alcolica

L'unico distanziamento che il Covid non ha portato è quello dal bicchiere. Anzi: stando all’Istituto superiore di sanità, già durante il primo lockdown le vendite di alcolici sarebbero aumentate del 180%. E secondo dati Nielsen, l’e-commerce relativo a prodotti alcolici ha visto le proprie vendite decollare del 234% già tra marzo e aprile dello scorso anno, durante la prima ondata. L’alcol non protegge in alcun modo dal Covid, ma piace credere che almeno disinfetti. Tanto che Roberto Castagner, dell’omonima distilleria di Vazzola (Treviso) ha addirittura imbottigliato in erogatori spray la sua Grappa Alto Grado 71 (a 71 gradi di gradazione alcolica, appunto), da nebulizzare direttamente nel cavo orale per disinfettarlo. Ma quello che il virus ci ha tolto, più di ogni altra cosa, è il piacere della convivialità e dell’experience. Per fortuna abbiamo internet, che ci ha reso il distanziamento un po’ meno greve. A fare da apripista è stata Villa Sandi, che con l’hashtag #condividiamounape invita a condividere attraverso un post o una storia Instagram un aperitivo con i propri amici e conoscenti.

Secondo i dati Nielsen già durante il primo lockdown le vendite online degli alcolici sono decollate segnando un +234%

Per l’occasione il gruppo della famiglia Moretti Polegato ha ideato un vero e proprio kit composto da una bottiglia di Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut Millesimato accompagnato da un set di Pan da Vin, un particolare tipo di pane ideato appositamente per le degustazioni di Prosecco dalla scuola Dieffe di Valdobbiadene, una scuola di eccellenza in Veneto e a livello nazionale per i futuri operatori della gastronomia e della ristorazione. «Con #Condividiamounape – spiega Giancarlo Moretti Polegato, Presidente di Villa Sandi - vogliamo sostenere la convivialità tipica dell’aperitivo all’italiana, una tradizione che è diventata un vero e proprio rito in tutto il mondo. Le difficoltà del momento ci obbligano a rivedere le nostre abitudini in molti aspetti, anche e soprattutto nella socialità. Ritengo che la tecnologia e i social media possano aiutarci a creare nuova modalità di fruizione di questi momenti di gioia e di leggerezza, accelerando il processo di Digital Tasting che era già in atto. Con #Condividiamounape promuoviamo anche il nostro territorio, unendo un prodotto tipico ed eccellente come il nostro Prosecco Millesimato al Pan da Vin della scuola Dieffe di Valdobbiadene».

Non solo: sempre Villa Sandi ha portato la tasting experience a un nuovo livello, aprendo al pubblico le cantine della villa palladiana di Crocetta del Montello a tour virtuali rigorosamente “live”, in compagnia delle guide Lisa e Jacopo... ma con degustazione reale. Il gruppo della famiglia Moretti Polegato ha ideato così kit personalizzabili che contengono due o tre vini oltre a un codice per accedere al tour. Una volta ricevuto il kit, basta contattare la guida per fissare l’orario del tour in diretta. Ogni percorso ha al massimo cinque viaggiatori e la degustazione (tramite video conferenza) spazia dal Prosecco Superiore Docg al Valdobbiadene, dall’Asolo al pluripremiato Cartizze fino agli spumanti medoto classico di Villa Sandi.

Villa Sandi è stata l’apripista degli aperitivi via social lanciando l’hashtag #condividiamounape e avviando le visite virtuali

L’apericena è stata ormai soppiantata dall’aperiZoom. Le piattaforme di videoconferenza hanno salvato il salvabile attenuando il distanziamento sociale imposto dalla pandemia. Qualche brand del beverage si è spinto oltre, arrivando a organizzare mega-aperitivi virtuali con 15mila persone collegate. È il caso di Martini, con il suo #MartiniLiveBar, che all’inaugurazione del 12 novembre ha visto affollarsi il live streaming (tra dirette Facebook e Instagram) con più di 15mila persone. Guest star, il chitarrista, produttore e dj Boss Doms, che si è raccontato davanti al banco bar di Terazza Martini sorseggiando un Martini Fiero&Tonic per dare poi il via a un edjset guardando dall’alto il Duomo di Milano. E il 17 dicembre a ballare in stremaing con il rapper Nitro di spettatori ce n’erano addirittura 30mila. «Con il nostro #MariniLiveBar vogliamo dare un messaggio di speranza e sostenere un settore come quello delle spettacolo e della musica italiana che, pur nelle difficoltà, non ha mai smesso di essere interprete dei sentimenti personali e collettivi, traducendoli in ritmo e parole», spiega Fabio Pane, Martini marketing manager Italy. «Il nostro prodotto di punta, pensato per i millennials, si chiama Martini Fiero e non è un caso. Crediamo, infatti, che sia davvero importante non smettere mai di essere fieri di essere se stessi, soprattutto quando si è giovani e il futuro appare ancora indefinito». E anche il kit Fiero&Tonic per preparare l’aperitivo a casa, ça va sans dire, si trova online su www.winedelivery.com.

Con ogni bottiglia di gin Malfy viene regalato un visore 3d per immergersi nelle limonaie della costiera amalfitana

Se poi l’assembramento, ancorché virtuale, stride con l’idea della pandemia in corso, c’è sempre la possibilità di gustarsi l’aperitivo in solitaria. Malfy, il gin 100% italiano entrato recentemente nell’orbita di Pernod Ricard, per esempio, con l’acquisto di ogni bottiglia offre un visore 3D per immergersi in limonaie della Costiera Amalfitana, sospese tra cielo e mare, curiosare nelle botteghe artigiane, fare un giro in auto lungo la costa, godersi un tramonto mozzafiato da una terrazza panoramica e imparare a creare il Malfy&Tonic perfetto. «Avremmo voluto offrire quest’experience dal vivo», spiega a Economy Dejan Petrovic, Senior Brand Manager di Pernod Ricard Italia (nel cui portafoglio figura anche il Beefeater londinese che nel 2020 ha compiuto il bicentenario), «ma quando vi siamo resi conto che la pandemia non si sarebbe risolta in tempi brevi abbiamo trovato questa alternativa per vivere Malfy in prima persona e riassaporare panorami che ci stiamo dimenticando. Vogliamo vivere questi momenti facendoci aiutare dalla tecnologica, per ricordarci quanto sia bello viaggiare e vivere all’aperto». E se il fatto che il gin stimoli il metabolismo non è altro che una leggenda metropolitana a cui ci piace credere, è grazie a Malfy che scopriamo che il gin nasce proprio in italia: «Già nel 1050 i monaci benedettini facevano un’infusione di ginepro nell’alcol, per sfruttarne le proprietà curative. La Costiera Amalfitana è la culla del gin e psiamo fieri di produrre uno spirit che nasce in Italia e prende il meglio del Paese: dai prodotti alla lavorazione. Sono rigorosamente italiane le 9 botaniche di Malfy, distillate sottovuoto a freddo per no alterarle: bacche di ginepro della Toscana raccolte a mano, limone della Costiera Amalfitana e di Sicilia, pompelmo rosa siciliano, arance rosse di Sicilia, semi di coriandolo, radice di liquirizia, radice di angelica, corteccia di cassia e radice di iris. Malfy è completamente made in Italy, dal tappo di quercia al vetro della bottiglia».

E-COMMERCE... A TUTTA BIRRA

«Il 40% della birra viene consumato fuori casa. Con il lockdown, ovviamente, questa possibilità è andata quasi tutta in fumo. Facendo due conti, il calo del fatturato per il solo settore dei bar e dei ristoranti è intorno al 30%. Al tempo stesso si registra una crescita del consumo di birra a casa, con un fatturato incrementato del 7-8% attraverso i canali della gdo. E così, alla fine, il business della birra calerà del 10%». Alexandros Karafillides,Vice President Southern Europe & Baltics & Managing Director Carlsberg Italia prova – è proprio il caso di dirlo – a vedere il bicchiere mezzo pieno, partendo dalla convinzione che le abitudini degli italiani in materia di consume di birra non saranno mai più le stesse. Tant’è che anche per il 2021 non si aspetta di tornare ai livelli del 2019, nonostante il vaccino e nonostante una normalizzazione complessiva della situazione. Semmai, si aspetta che si consolidino nuovi trend e nuove abitudini. «Se oggi dovessi tirare fuori la sfera di cristallo – ci racconta Karafillides – direi che rimarrà molto consumo a casa, mentre ci restringeremo ulteriormente nella parte outdoor». D’altronde, storicamente gli italiani non sono grandi amanti della birra, abbiamo il vino, vogliamo i cocktail, la birra sembra destinata solo ad accompagnare le pizze. Invece, negli ultimi anni si è assistito alla tendenza, dettata dai giovani e dal proliferare di birrifici artigianali, che ha portato a una crescita costante tra il 2 e il 2,5% all’anno. «Stiamo puntando molto – conclude Karafillides – sull’e-commerce, cresciuto del 400% tra marzo e aprile e poi rimasto su livelli “eccezionali” anche con l’allentarsi delle restrizioni».