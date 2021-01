Anche se è costruita in Italia, a due passi da Milano, è difficile che riusciate a vederla in giro. Non perché sia piccola. Anzi, è lunga quasi sei metri, larga più di due e alta altrettanto. Insomma, non passerebbe inosservata vicino a una Panda, ma ne produrranno solo dieci esemplari e per sfortuna (o per fortuna) sono, con ogni probabilità, destinati ai mercati americano, cinese, mediorientale e russo. Che vuol dire miliardari, sceicchi e magnati, a essere gentili. In Italia sono in pochi a potersi permettere una Aznom Palladium (il costo è di 700 mila euro più Iva) e quei pochi probabilmente non la comprerebbero. Perché è un’auto esagerata, troppo grande (deriva dal pick-up Ram 1500 che di fatto è un piccolo camion), ha un motore troppo potente, un V8 da 5.7 litri, potenziato dalla Monza Garage con l’installazione di un kit biturbo in grado di erogare 710 cv e 950 Nm di coppia, e persino gli pneumatici sono fuori misura: cerchi da 22 pollici che calzano pneumatici 285/45.

Fuori è una via di mezzo tra una grossa berlina di superlusso e un grande Suv, dentro è un tripudio materiali preziosi anche nella versione più semplice. La pelle che riveste sia i sedili anteriori che il divano posteriore è stata curata da Foglizzo, azienda che dal 1921 è un punto di riferimento per il settore, la plancia è caratterizzata da un grande schermo di tipo touch che si estende in verticale e da cui è possibile controllare tutte le funzionalità del sistema multimediale, mentre in un mobiletto posteriore trovano posto due calici e una bottiglia per rilassare i passeggeri durante il viaggio. Il bagagliaio, poi, contiene un set di valigie realizzato con gli stessi pellami degli interni e un ombrello firmato dallo specialista artigiano Francesco Maglia. Quisquilie rispetto al fatto che l’auto è totalmente personalizzabile e immaginiamo già i futuri proprietari in angoscia davanti alla scelta di accessori ben più costosi e materiali al limite della decenza o oltre. «Ogni modello sarà realizzata come un abito cucito su misura per il cliente» spiega il comunicato stampa del produttore «che, attraverso la scelta e la personalizzazione totale dei dettagli, sarà un attore fondamentale per la realizzazione della sua vettura».

Nessuno dei proprietari guiderà mai quest’auto, se non in occasioni straordinarie perché, come ogni limousine, i posti anteriori sono pensati per l’autista e la guardia del corpo. Per quest’ultimo l’auto è abbastanza grande per poter ospitare armi di grosso calibro (elementi indispensabili in alcune parte del mondo per certi tipi di professioni) e abbastanza potente per permettersi una blindatura totale che naturalmente sarà un costo in più. I sedili posteriori arretrati rispetto ai finestrini oscurati sono di serie.

Di serie sono anche trazione integrale, assetto con quattro diversi livelli di altezza e sospensioni pneumatiche per poter affrontare qualsiasi tipo di terreno a una velocità massima di 210 chilometri all’ora. Mentre per fermare questo macchinone, capace di andare da zero a centro chilometri all’ora in 4,5 secondi, è stato necessario montare un impianto frenante della Brembo con dischi anteriori da 408 mm e pinze a sei pistoncini.

La Palladium sarà prodotta con tecniche prevalente artigianali a Monza nella officina di Aznom (Monza al contrario), un’azienda nota per gli allestimenti speciali e la personalizzazione di vetture di alta gamma, nonché per la progettazione e la realizzazione di alcune automobili “one off”.