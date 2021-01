Procter & Gambe si giova del boom dei consumi domestici

Procter & Gamble ha annunciato guadagni migliori del previsto. Giova la fase di diffuso lockdown che accentua il consumo di prodotti da utilizzare dentro casa, e sembra che tutti si stiano regalando prodotti di qualità che possono godere tra le loro quattro mura. E questo è ciò che P&G fa meglio: la società di beni di consumo ha visto un aumento dell'8% delle vendite lo scorso trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie in gran parte alla popolarità dei suoi prodotti per la rasatura, lo styling e la pulizia.

P&G non pensa che la domanda non se ne andrà tanto presto: i giorni del panico sono finiti, certo, ma gli acquirenti non saranno mai più così rilassati riguardo all'igiene (tweet this). L'azienda è così fiduciosa che la gente non si laverà le mani di, uh, lavarsi le mani, infatti, che ha aumentato le sue previsioni di guadagno per l'intero anno.

Gli investitori non condividono necessariamente l'atteggiamento "can-do" di P&G: sono preoccupati che le abitudini dei consumatori guidate dalla pandemia - lavorare da casa, guardare film in binge-watching e fare shopping online - possano ridimensionarsi quando il mondo si aprirà di nuovo. Ma almeno non è solo P&G che stanno tenendo un occhio scettico: sono altrettanto sospettosi dei recenti successi delle aziende di tecnologia, streaming e consegna pacchi.

Nonostante l'impennata delle vendite dell'anno scorso, P&G non ha visto le sue azioni salire tanto quanto il mercato azionario generale degli Stati Uniti. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che si tratta di un'azienda "difensiva" che tende a vedere una domanda piuttosto stabile indipendentemente da come va l'economia. Questo significa che di solito supera gli altri titoli durante i crolli del mercato - come è successo lo scorso marzo - ma rimane indietro quando gli investitori vedono giorni migliori, come è successo da quando i vaccini sono stati annunciati a novembre.