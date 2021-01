Private equity in crescita nel 2020, nonostante il covid

Dopo un terzo trimestre già ottimo, il private equity italiano accelera ulteriormente il trend nella fase conclusiva del 2020. Sono, infatti, addirittura 85 i nuovi investimenti annunciati tra ottobre e dicembre dello scorso anno, contro i 62 del trimestre immediatamente precedente ed i 76 dell’analogo periodo del 2019.

Il settore si attesta, dunque, su livelli estremamente soddisfacenti di attività, chiudendo in deciso rialzo rispetto al dato complessivo registrato l’anno precedente (251 operazioni, contro le 221 del 2019, che già aveva rappresentato l’anno record nella ventennale storia dell’Osservatorio PEM→) e consolidando ogni anno con maggior vigore la ripresa avviata ormai da un quinquennio. Di fatto, proprio il biennio 2019/2020 segna per il private equity non solo il ritorno ad un livello di attività paragonabile a quello pre-crisi del 2009, ma anzi un deciso superamento dello stesso, con volumi di attività sensibilmente superiori rispetto agli anni “d’oro” 2006/2008.

L’evidenza di assoluto rilievo è riconducibile al fatto che una performance di tale importanza venga registrata in uno degli anni più difficili e complessi della storia più recente, a causa degli effetti riconducibili alla pandemia, che ha determinato un impatto negativo epocale in diversi ambiti sociali ed economici.

Il quarto trimestre dello scorso anno, inoltre, evidenzia un numero di operazioni assolutamente mai registrato dall’Osservatorio, “rubando” tale primato proprio al quarto trimestre del 2019.

Sulla base dei valori enunciati, l’Indice trimestrale Private Equity Monitor Index – PEM→-I, elaborato dai ricercatori dell’Osservatorio PEM→ di LIUC Business School, raggiunge quota 708, un valore da record assoluto, mai registrato nella storia dell’Indice PEM→-I ed indicativo, come già anticipato, di un eccellente stato di salute del mercato italiano dell’investimento in capitale di rischio, pur in un momento storico così complesso e tortuoso.

Rispetto allo scorso anno, si registra un incremento nel numero di deals con enterprise value superiore al miliardo di Euro, ma soprattutto un numero sempre più consistente di operazioni nell’ambito del mid market e del segmento delle piccole imprese, fattore che conferma un crescente grado di penetrazione del private equity nel sistema imprenditoriale italiano e, quale primaria conseguenza, la dimostrazione di una maturità sempre più spiccata del settore. In quest’ultimo ambito, ovvero quello del mid market, gli operatori domestici costituiscono l’asse portante del mercato, avendo una conoscenza approfondita del sistema imprenditoriale italiano, delle sue caratteristiche e delle sue esigenze. Aksìa e Mandarin Capital Partners risultano, nel 2020, gli operatori maggiormente attivi, con 7 investimenti ciascuno.

Si conferma l’elevato interesse ed attenzione dedicati dagli investitori internazionali alle imprese del nostro Paese: nel 2020, il 48% dei deals (120 sul totale di 251) è, infatti, riconducibile a operatori non domestici, a conferma di una ormai nuovamente consolidata attrattività del nostro sistema industriale.