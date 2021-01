Netflix supera le attese degli analisti e macina utili

Netflix è in un buon posto: il gigante dello streaming ha annunciato martedì, in ritardo rispetto alle previsioni, un utile migliore del previsto, e le sue azioni sono inizialmente salite del 10%.

Netflix ha accolto molti nuovi abbonati quando all'inizio dell'anno scorso è iniziato il blocco, ma la crescita è rallentata in modo significativo nel terzo trimestre. Gli investitori potrebbero quindi essere sollevati nel vedere che si è trattato solo di un blip: la società ha guadagnato quasi 9 milioni di nuovi abbonati lo scorso trimestre, facendo saltare le aspettative degli analisti del passato di 6,5 milioni. E questa cifra è probabilmente la più importante di tutte: dà una buona idea di come sarà il reddito futuro dell'azienda.

Tuttavia, Netflix può vantare anche qualche altro buon numero: ha rivelato che quest'anno si aspetta di guadagnare abbastanza denaro per finanziare le proprie operazioni, piuttosto che affidarsi a investitori o banche. La società ha anche detto che probabilmente riacquisterà le proprie azioni - una mossa che farebbe salire il prezzo delle azioni e renderebbe i suoi investitori molto soddisfatti.

Netflix ha promesso di aggiungere altri 6 milioni di nuovi abbonati questo trimestre, ma la domanda più importante è se supererà i suoi rivali in streaming - specialmente con Disney+ che sta salendo molto più velocemente del previsto. I suoi 74 milioni di abbonati sono ben lontani dai 204 milioni di Netflix, certo, ma la piattaforma di Mouse House è stata lanciata solo 14 mesi fa. Questo fatto non è un fatto perso per gli investitori: Le azioni Disney sono salite del 40% negli ultimi tre mesi, mentre quelle di Netflix si sono appena mosse.

D'altra parte, questa città è abbastanza grande per entrambi. Questo potrebbe essere il motivo per cui hanno finito per conquistare i primi posti nella classifica dei contenuti più diffusi dell'anno scorso, con Netflix che domina la top 10 delle serie televisive del 2020 e la Disney in testa nella classifica dei film. I bambini annoiati e i genitori esasperati potrebbero aver avuto qualcosa a che fare con quest'ultimo: Gli abbonati di Disney+ hanno giocato a Frozen II per 15 miliardi di minuti tra loro.