La pandemia colpisce gli afroamericani molto più dei bianchi

La pandemia ha reso più evidenti che mai le disuguaglianze sanitarie esistenti. In Louisiana, per esempio, sono stati di afroamericani quasi il 77% dei ricoveri ospedalieri e del 70% dei decessi, mentre rappresentano solo il 31% del sistema sanitario dello stato. E a livello nazionale, il virus sta uccidendo i neri a un tasso di 3,4 volte superiore a quello dei bianchi.

Questa tragedia che si sta consumando è una lente per esaminare il razzismo strutturale nell'assistenza sanitaria in senso lato, ha detto Max Jordan Nguemeni Tiako, uno studente del quarto anno della Yale School of Medicine che recentemente è stato co-autore di un articolo sulle disparità di salute razziale e su come i sistemi sanitari statunitensi possono superarle.

L'articolo, pubblicato sul Journal of Hospital Medicine, è stato coautore dell'articolo la dott.ssa Marcella Nunez-Smith, professore associato di medicina interna, sanità pubblica e management a Yale, che guiderà una task force della Casa Bianca sull'equità sanitaria, e il dottor Howard Forman, professore alla School of Public Health, School of Management e School of Medicine.

"Il denaro compra la salute, letteralmente", ha detto Tiako. Nell'articolo, Tiako e i suoi coautori sostengono che numerosi fattori hanno portato a questo punto, tra cui la disuguaglianza nella qualità e nell'accesso all'assistenza sanitaria, le divisioni socioeconomiche e le situazioni di lavoro e di casa più rischiose per i neri, i latino-americani e i nativi.

In termini di accesso, "Più ricchi, gli ospedali privati hanno migliori risultati Covid", ha detto Tiako. "Hanno più risorse, hanno un personale migliore e hanno più terapie di alto livello". A New York City, per esempio, gli ospedali pubblici che servono i residenti a basso reddito della città ricevono, secondo il documento, una quantità di fondi federali di soccorso significativamente inferiore. I centri sanitari sulle riserve dei nativi americani hanno ricevuto finanziamenti federali in ritardo. Allo stesso modo, poiché le terapie avanzate per il trattamento di varie condizioni mediche si basano sul costo piuttosto che sulla malattia, gli autori notano che "solo il 17,5% dei pazienti neri ha ricevuto l’aiuto aggiuntivo delle terapie avanzate".

Queste disparità si estendono al luogo di lavoro. In tutto il Paese, i lavoratori neri, indigeni e latino-americani sono meno in grado di lavorare a distanza rispetto ai lavoratori bianchi e hanno più probabilità di avere lavori che li mettono a rischio di esposizione al virus, anche nel settore sanitario e nei trasporti pubblici. A New York, ad esempio, più del 40% dei lavoratori dei trasporti pubblici sono neri (rispetto a circa il 24% della popolazione della città).

Le sconcertanti disparità, tuttavia, possono servire come opportunità per creare un sistema sanitario più equo, scrivono gli autori.

Nell'articolo, essi raccomandano che i sistemi sanitari e i fornitori di assistenza affrontino i pregiudizi e i loro effetti sulla cura dei pazienti, adottino strategie che mitighino i pregiudizi strutturali e affrontino le disuguaglianze, la diversità e l'inclusione nella forza lavoro del settore.

Gli autori esortano i sistemi sanitari a raccogliere dati razziali e sociodemografici e a valutare i loro processi e i loro risultati per individuare potenziali disparità. Suggeriscono inoltre che questi sistemi collaborino con le organizzazioni della comunità per assicurare che i bisogni sociali siano soddisfatti. "Questo è particolarmente rilevante per i sopravvissuti di COVID-19 che possono affrontare problemi di salute fisica e mentale cronici a lungo termine", scrivono.

L'equità della forza lavoro negli ospedali inizia con un salario di sussistenza, ha detto Tiako. "Avere più soldi significa essere meno stressati, avere un migliore accesso ai farmaci e vivere in condizioni migliori", ha detto. Gli autori notano che gli ospedali impiegano gli operatori sanitari con i salari più bassi, la maggior parte dei quali sono donne nere o ispaniche. Quasi la metà di questi lavoratori guadagna meno di 15 dollari all'ora, e un quarto non è assicurato o su Medicaid.

E gli ospedali devono affrontare il razzismo sul posto di lavoro, scrivono gli autori. Gli operatori sanitari neri subiscono maggiori discriminazioni e barriere alle opportunità rispetto ai loro colleghi bianchi, e i medici neri sono inclini a un maggiore burnout, in parte a causa della discriminazione. Si inizia con l'esperienza e la testimonianza di discriminazione durante la formazione medica.

Garantire che i sistemi sanitari forniscano uguali benefici a tutti i gruppi razziali significa affrontare il problema del razzismo sistemico alla radice, ha detto Tiako. "Cosa stanno facendo le scuole di medicina per diversificare il corpo studentesco? "Dove cerchiamo i candidati?

I programmi delle scuole di medicina devono andare oltre la formazione implicita e concentrarsi maggiormente sull'attrazione di popolazioni studentesche diverse e sulla creazione di ambienti che incoraggino i docenti neri, latino-americani e nativi a rimanere, insegnare e fungere da mentori, ha aggiunto.

"Promuovere una cultura e una struttura che sostenga la giustizia razziale e diversificare la forza lavoro sanitaria migliorerebbe sinergicamente l'atteggiamento degli operatori sanitari non neri nei confronti dei neri, migliorando al contempo le condizioni di lavoro degli operatori sanitari neri e le esperienze dei pazienti neri", concludono gli autori.