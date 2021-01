Gli Usa battono le previsioni economiche di Goldman Sachs

Sembra che l'America possa essere più forte di quanto pensasse Goldman Sachs: la banca d'investimento ha alzato le previsioni di crescita economica del Paese nel fine settimana.

Goldman prevede una crescita del 6,6% nel 2021 - in aumento rispetto al 5,9% che aveva previsto all'inizio di gennaio, poco prima che i Democratici conquistassero il controllo del Senato. E c'è una grande ragione per il rapido cambiamento di rotta della banca: l'ambizioso piano economico del presidente eletto degli Stati Uniti - spendere 1,9 trilioni di dollari per sostenere individui, aziende e infrastrutture - è ora molto più probabile che la banca ottenga il via libera. E certo, Goldman sospetta che la proposta sarà ritoccata lungo la strada, ma ritiene ancora che i 1,1 trilioni di dollari spesi per l'istruzione, la sanità pubblica e l'assicurazione contro la disoccupazione siano una cosa sicura - e che di sicuro stimoleranno anche la crescita economica.

Migliori prospettive economiche per il Paese dovrebbero avere benefici a catena per le sue aziende: Goldman si aspetta un forte aumento del reddito disponibile dei consumatori, che dovrebbe aumentare la spesa in beni e servizi. La banca ritiene inoltre che la Federal Reserve statunitense (la Fed) terrà a bada i tassi d'interesse fino alla seconda metà del 2024, il che renderà meno costoso per le aziende prendere in prestito denaro contante per il business. Ma se state pensando di acquistare azioni mentre le cose vanno bene, potreste voler tenere duro: il mercato azionario statunitense ha recentemente raggiunto nuovi massimi, e Goldman - nonostante si senta bene sulle azioni a lungo termine - ritiene che stia per scendere.

Ricordate di prendere le previsioni economiche con un pizzico di sale: la stima di Goldman del 6,6% per la crescita degli Stati Uniti quest'anno è sia la seconda più alta in un'indagine di 84 punti, sia ben al di sopra della mediana del 4,1%. Vale quindi sempre la pena di contrapporre opinioni più ottimistiche a quelle più caute, e di soppesare tutte le opinioni disponibili per capire con quali si è d'accordo.