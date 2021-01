“Gli italiani sono il popolo più stressato”, dice N26

Uno studio commissionato dalla mobile bank N26 ha classificato le situazioni più stressanti per il cervello umano, mostrando che le tensioni generate da problemi finanziari sono paragonabili all’angoscia associata a un evento traumatico della vita come una difficile separazione. La ricerca mira a comprendere il ruolo del denaro e delle finanze nel causare stress ha l’obiettivo di fornire maggiori strumenti agli istituti bancari per aiutare i clienti a ridurre lo stress finanziario.

La ricerca, condotta dal neuroscienziato Jack Lewis, ha sottoposto un campione di 1.000 uomini e donne in Europa e negli Stati Uniti a un test di reazione implicita (IRT*). Lo studio ha permesso di determinare il livello di stress associato a una serie di circostanze comuni. Il test di reazione implicita è in grado di misurare anche gli atteggiamenti e le convinzioni a cui le persone sono riluttanti o che sono incapaci di ammettere.

Gli esperti hanno rivelato che lo stress di dover affrontare un divorzio o la fine di un rapporto (altamente stressante per il 91% del campione) è simile alla prospettiva di perdere un lavoro (90%) o al far fronte a una spesa inaspettata come sostituire una caldaia rotta (90%). A queste fonti di ansia seguono altre preoccupazioni legate al denaro, tra cui la mancata accettazione della carta di credito (88%) e il mancato pagamento del mutuo (86%).

Ebbene, mentre gli Usa sono il Paese meno stressato, l’Italia, dove nella lista degli scenari più ansiogeni svettano proprio quelli legati a problemi finanziari - un mancato pagamento del mutuo (96%) e una multa inaspettata (96%) - ha il dubbio onore di essere in testa alla classifica, seguita dalla Spagna.

Tuttavia, se gli Italiani sono i più stressati in assoluto, la ricerca rivela anche che sono i migliori quando si tratta di ridurre il livello di ansia, così come misurato sperimentando gli scenari di riduzione dell’ansia previsti dall'esperimento. Lo scenario meno stressante o, meglio, più rilassante, si è rivelato essere l'ascolto della musica (96%), l'ottenimento di uno sconto (95%) e ricevere un complimento (94%), seguito dall’ottenimento di un bonus a lavoro (92%) e dal ricevere in regalo del denaro contante (91%).

Molto diverse le cause di stress per uomini e donne nel nostro Paese. Per gli uomini, nell’ordine, al primo posto il mancato pagamento del mutuo (97%), al secondo perdere il lavoro (90%), seguono eseguire un test Covid (78%) ed essere scoperti a mentire (74%). Per le donne, invece, il pensiero di una caldaia rotta risulta essere lo scenario più angosciante (98%), seguito da una multa inaspettata, un mancato pagamento del mutuo, un divorzio o la fine di un rapporto, tutti classificati come stressanti dal 96% del campione.

Sempre in tema di differenze di genere, dalla ricerca emerge che le donne in tutti i Paesi si sentono più spesso stressate nel complesso, ma risultano meno angosciate da problemi finanziari (47%) rispetto agli uomini (58%).

Interessanti poi le informazioni raccolte dallo studio nella sfera sessuale. In Germania, gli under 44 hanno quasi il doppio delle probabilità di sentirsi stressati dal sesso (23%) rispetto agli over 45 (13%). In confronto, quasi 1 americano su 4 ha trovato il sesso stressante (22%). La nazione più fredda quando si tratta di sesso? Sorprendentemente l'Italia, dove solo uno su 10 (10%) trova il pensiero del sesso ansiogeno.