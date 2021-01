Emirates diventa una delle prime compagnie al mondo a sperimentare IATA Travel Pass

Emirates diventa una delle prime compagnie aeree al mondo a sperimentare IATA Travel Pass, applicazione mobile per aiutare i passeggeri a gestire facilmente e in modo sicuro i loro viaggi, in linea con eventuali requisiti governativi per il test COVID-19, o informazioni sugli eventuali vaccini effettuati.

IATA Travel Pass permette ai passeggeri di Emirates di creare un "passaporto digitale" per verificare che il loro test pre-viaggio o la vaccinazione soddisfino i requisiti della destinazione: l'app sarà anche in grado di condividere i certificati di test e vaccinazione con le autorità e le compagnie aeree, il tutto per facilitare l'esperienza di viaggio.

Prima di una diffusione completa, Emirates implementerà la fase 1 a Dubai per la convalida dei test PCR COVID-19 prima della partenza. In questa fase iniziale, che dovrebbe iniziare ad aprile, i clienti di Emirates che viaggiano da Dubai saranno in grado di condividere i risultati del test COVID-19 direttamente con la compagnia aerea -ancora prima di raggiungere l'aeroporto- attraverso l'app, che poi aggiornerà i dettagli sul sistema di check-in.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: "Mentre i viaggi internazionali rimangono sicuri, come sempre, la pandemia globale richiede nuovi protocolli e requisiti di viaggio. Abbiamo lavorato con IATA su questa soluzione innovativa per semplificare e trasmettere digitalmente le informazioni richieste dai paesi e dai governi nei nostri sistemi , in modo sicuro ed efficiente. Siamo orgogliosi di essere una delle prime compagnie aeree al mondo a portare avanti questa iniziativa, che fornirà una migliore esperienza al passeggero e faciliterà le esigenze di viaggio".

Nick Careen, vicepresidente senior della IATA per aeroporti, passeggeri, merci e sicurezza ha detto: "Siamo orgogliosi di lavorare con Emirates per rendere IATA Travel Pass disponibile nella regione del Medio Oriente. Con la sua base di clienti globale e il suo traffico di rete, Emirates come partner porterà anche input e feedback inestimabili per migliorare il programma Travel Pass. Con la riapertura delle frontiere, IATA Travel Pass sarà ulteriormente migliorato con più capacità di soddisfare tutti i test dei governi o i requisiti di verifica della vaccinazione e i clienti di Emirates saranno tra i primi ad avere questi servizi".

All'interno dell'app IATA Travel Pass, il registro integrato permetterà anche ai passeggeri di trovare informazioni accurate sui requisiti di viaggio e di ingresso per tutte le destinazioni. Includerà anche informazioni sui luoghi dove effettuare test ed eventualmente centri di vaccinazione - rendendo più conveniente per i passeggeri trovare i laboratori che soddisfino gli standard per i test e i requisiti di vaccinazione della loro destinazione.

La piattaforma permetterà anche ai laboratori autorizzati di inviare in modo sicuro i risultati dei test o i certificati di vaccinazione ai passeggeri. Il registro globale, gestito dalla IATA, gestirà e permetterà il flusso sicuro delle informazioni necessarie tra tutte le parti interessate, per fornire un'esperienza senza soluzione di continuità ai passeggeri.

Negli ultimi mesi, Emirates ha introdotto un viaggio smart contactless con un percorso biometrico integrato e altri servizi tra cui chioschi di self-check-in e bag drop all'aeroporto internazionale di Dubai, tutto per un'esperienza aeroportuale più fluida.