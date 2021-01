Toyota Yaris GR: la sportiva giapponese a trazione integrale

Frutto dell’esperienza vincente di Toyota nel mondiale rally, ha un tre cilindri da 261 CV e un sistema di gestione della trazione GR-Four che farebbe invidia alla Yaris WRC campione del mondo. Si chiama GR Yaris ed è solo parente della segmento B di nuova generazione che ha evoluto ancor di più il suo sistema ibrido, vero punto di forza.

Dimensioni diverse, un design super sportivo, fatti di generosi cerchi in lega, muscoli sui passaruota e interni sportivi, per una rivisitazione e una grande cura di ogni aspetto della vettura. Il motore è un turbo a tre cilindri da 1.6 litri con una potenza di 261 CV e una coppia di 360 Nm, conforme alle norme tecniche della WRC2, che permette alla GR Yaris di passare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, fino a una velocità massima limitata elettronicamente di 230 km/h. La sua costruzione si avvale di caratteristiche derivate direttamente dal motorsport, tra cui un turbocompressore con cuscinetti a sfera, valvole di scarico di grande diametro e raffreddamento a più getti d’olio per i pistoni.