Lamborghini Huracan STO: dalla pista alla strada

Nasce dall’esperienza nel mondo delle corse della Casa di Sant’Agata e si ispira liberamente alle vetture del Super Trofeo la nuova Lamborghini Huracan STO (Super Trofeo Omologata), massima espressione dell’auto da corsa prestata alla strada, visto che è omologata per la circolazione.

La Huracan STO è sempre dotata del V10 aspirato da 640 CV, ma propone freni da corsa Brembo e un’aerodinamica profondamente rivisitata. Dal primo all’ultimo centimetro della carrozzeria, a parte i gruppi ottici, tutto è stato rivisto per massimizzare il lavoro dei flussi d’aria. Il cofano anteriore, i parafanghi e il paraurti anteriore sono integrati in un unico elemento: il “cofango”. Non manca lo splitter che convoglia l’aria nel sottoscocca, mentre al posteriore, invece, il parafango è dotato di prese d’aria NACA.

Anche gli interni della Huracan STO sono del tutto orientati alla guida racing, con i sedili sportivi, rivestiti di Alcantara e Lamborghini CarbonSkin, fino alla moquette sostituita da tappetini e pannelli leggeri delle porte, entrambi 100% in carbonio.