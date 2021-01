Fiat Panda MY2021: nuova versione Sport e display da 7 pollici

Si rinnova con il model year 2021 la Fiat Panda, la citycar torinese che si trova da anni in cima alle classifiche di vendite in Italia. Sotto il cofano ci sono tre offerte di motorizzazioni, con versioni ibride, a metano e turbo benzina, tutte Euro 6d-Final. Non ci sono particolari novità estetiche, ma a seconda dell’allestimento cambiano i dettagli estetici dedicati. Sulla nuova Panda Sport, infatti, spiccano i nuovi cerchi in lega “Sport” da 16” bi-colore, le maniglie e le calotte in tinta carrozzeria e l’esclusivo logo “Sport” cromato, disposto sulla fiancata laterale.

Dentro si conferma l’abitabilità della citycar di successo, ma la vera novità della Fiat Panda MY21 si trova leggermente a destra rispetto alla posizione del conducente. La rinfrescata tecnologia porta, infatti, in dote la nuova radio Touchscreen con schermo da 7” con sistema digitale DAB, predisposizione mirroring (Apple CarPlay e Android Auto) e nuovo alloggiamento per il device appena sopra la radio.