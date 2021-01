La risposta di RSM a un anno impegnativo: una crescita globale del 9,2%

Jean Stephens, Global CEO RSM, dichiara:

“Il 2020 è stato un anno impegnativo, ma la nostra crescita riflette l'agilità e la resilienza che abbiamo dimostrato di fronte alle avversità, adattando la nostra infrastruttura digitale in linea con i rapidi cambiamenti, essendo propositivi nel nostro processo decisionale e dando priorità al benessere dei nostri colleghi e alla sicurezza aziendale dei nostri clienti.

In un momento in cui le aziende devono trasformarsi, rimaniamo concentrati sulla fornitura di servizi e soluzioni innovative di alta qualità per aiutare i nostri clienti a reimmaginare il loro futuro".

I dati significativi per RSM nel 2020:

Ricavi globali in aumento da $ 5,7 miliardi a $ 6,3 miliardi;

I ricavi della consulenza aumentano del 15% poiché le aziende associate hanno supportato la risposta alla pandemia da parte delle imprese;

Nuove imprese associate in Danimarca, Cile, Paraguay, Zambia e Kazakistan;

Team globale 48.000 collaboratori;



I risultati per area di business

I servizi di consulenza hanno registrato la crescita più elevata con un incremento del 15% poiché RSM ha supportato le piccole e medie imprese nella riorganizzazione delle operazioni aziendali e nella digitalizzazione per rispondere alle esigenze nate dopo la pandemia.

L’area Audit è cresciuta del 10% e i servizi sono stati ulteriormente migliorati attraverso il lancio di uno strumento innovativo di collaborazione online per migliorare l’efficienza dei servizi, la conformità e la consulenza, offrendo un’analisi integrata dei dati.

L’area dei servizi Fiscali è cresciuta del 6% Il team fiscale di RSM, infatti, si è rapidamente mobilitato per aiutare i clienti ad affrontare la complessità accresciuta in un panorama legislativo in continua evoluzione causato dalla crisi COVID-19.

RSM ha anche registrato una maggiore richiesta di consulenza in merito all'applicazione di incentivi governativi, opportunità di M&A per accordi strategici e, nell'ultima parte dell'anno, ristrutturazioni e supporto alle transazioni mentre le aziende cercavano soluzioni di recupero.

La risposta di RSM alla crisi 2020

All'inizio della pandemia RSM ha individuato 4 azioni da attivare per la gestione interna, per l'approccio al servizio clienti e per affrontare le diverse fasi della crisi: reazione, resilienza, riattivazione e reimmaginazione.

Le operazioni aziendali di RSM sono state rapidamente digitalizzate per facilitare la collaborazione da remoto e garantire la continuità aziendale senza interruzione, dando la priorità alla sicurezza e al supporto di colleghi, clienti e comunità.

È stata lanciata una nuova piattaforma dedicata alla gestione dell'apprendimento globale che consente una rapida transizione, dall'apprendimento in presenza all'apprendimento online e propone nuovi modi di lavorare: condivisione delle ultime intuizioni del business, della leadership e della formazione IT e delle migliori pratiche sui servizi.

E’ stata creata una Taskforce per plasmare il futuro dell'offerta di servizi digitali ai clienti RSM e per facilitare lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche su misura per il mercato delle piccole e medie imprese.

Si sono tenuti una serie di eventi e conferenze di formazione virtuale interna per sfruttare la creatività e il pensiero laterale dei team globali di RSM al fine di mettere insieme idee e dare forma alle soluzioni dei clienti.

E’ stato nominato il primo Global Diversity and Inclusion Leader RSM.

E’ stato creato un nuovo ruolo - Global Chief Operating Officer - che riflette il significativo sviluppo dell'infrastruttura di RSM negli ultimi anni, destinato a rafforzare ulteriormente la posizione di RSM come uno delle principali reti mondiali.



In Italia RSM S.p.A. “campione della crescita 2020”

Anche in Italia il 2020 è stato un anno sfidante ma positivo per RSM, infatti RSM S.p.A. si è posizionata al 39esimo posto tra i 400 Campioni italiani della crescita tra le 12.000 aziende prese in considerazione.

Si tratta di un’indagine realizzata dall’Istituto tedesco di qualità e finanza (Itqf) in collaborazione con La Repubblica – Affari e Finanza che premia le aziende del nostro paese che sono riuscite a distinguersi positivamente, registrando la maggiore espansione economica nell’ultimo triennio e a stimolare la società e l’economia, creando posti di lavoro ed innovazione.

Guardando al futuro Jean Stephens ha concluso:

"È stato emozionante vedere il senso di comunità dimostrato dai nostri membri e dai nostri team nel corso di quest'anno e sono enormemente orgogliosa di come abbiamo supportato i clienti durante questo periodo straordinario. Entriamo nel 2021 con una posizione forte. Detto questo, siamo pienamente consapevoli del fatto che, come le aziende di tutto il mondo, ci saranno impatti materiali sulle aziende RSM nel mondo, sui clienti e sulle comunità a causa degli effetti duraturi e continui della pandemia. Tra l'incertezza e le molte sfide presentate dalla pandemia, abbiamo colto l'opportunità per riflettere e reinventare il modo in cui collaboriamo, sfruttiamo la tecnologia giusta, rimaniamo connessi e diamo forma al nostro futuro. Questi sono i temi su cui continuiamo a concentrarci mentre pensiamo al mondo in evoluzione che ci circonda e alla roadmap strategica 2030 per RSM ".

