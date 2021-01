C’era una volta il Capodanno della business community che staccava il 23 dicembre per rientrare in ufficio dopo la Befana. Località esotiche, seconde o terze case in montagna - da Cortina d’Ampezzo ad Aspen in Colorado - grandi cene e feste di ogni tipo per brindare al nuovo anno in arrivo. E adesso? Il terribile 2020 se n’è andato in modo impalpabile anzi il più velocemente possibile perché di danni, come ben sanno imprenditori e partite Iva, ne ha già fatti troppi.

Dove hanno brindato i vip nostrani? Il premier Giuseppe Conte - foggiano doc - avrebbe voluto fare visita agli anziani genitori nel paese d’origine ma, grazie all’ultimo Dpcm, è dovuto restare nella capitale insieme alla bella compagna Olivia Paladino e al figlio adolescente. Sono restati a casa anche il ministro Francesco Boccia e la moglie Nunzia de Girolamo che hanno brindato sotto l’albero insieme alla figlioletta Gea. Diego della Valle non si è mosso dalle Marche, Brunello Cucinelli è restato fedele alla sua Umbria così come non si è spostato dalla sua abitazione Luca Cordero di Montezemolo. Tutti a casa oppure in TV. Eh sì perché il solo passatempo festivo per tutti noi che siamo rimasti a casa è stato la televisione . Ecco allora Amadeus che conduce insieme a Gianni Morandi l’evento del 31 dicembre dalla Dear di Roma. Inizialmente la kermesse sarebbe dovuta andare in onda dalle Acciaierie di Terni ma poi - causa Covid - la trasferta umbra è stata azzerata. Social distancing e tamponi a raffica hanno permesso un Capodanno in sicurezza con molti volti amati di mamma Rai: da Mara Venier ad Alberto Matano passando per Antonella Clerici e tanti altri. Su Canale 5 invece Alfonso Signorini ha festeggiato con i concorrenti del Grande Fratello, rimasti nella Casa più spiata d‘Italia fino a metà febbraio. Sulla 7 si è vestita di colore natalizio anche Myrta Merlino che ha condotto L’aria di Domenica in, versione più pop rispetto alla quotidiana che va avanti con successo da anni. Myrta si è spesso mostrata in questi ultimi tempi sui social esibendo la sua grande casa romana dove vive con il campione del mondo Marco Tardelli. Ex compagna di Domenico Arcuri (da cui ha avuto la figlia Caterina), Myrta in versione pop è molto diversa dal solito cliché della giornalista regimental. Trasformazione che sta avendo pure Serena Bortone padrona di casa del pomeriggio di Rai 1 che, abbandonati gli abiti rigorosi di Agorà, adesso vive una Second Life piu scintillante e gradita al pubblico. Natale in TV per entrambe le signore e per le altre colleghe del calibro di Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer e Luisella Costamagna. Natale e Capodanno ad Uno Mattina per la bellissima Monica Giandotti, volto di punta del day time di Rai 1, brava e competente accanto a Marco Frittella, e per Benedetta Rinaldi che fa faville su Rai 3 insieme a Michele Mirabella. Capodanno pieno di giochi e fiocchi infine per la famiglia di Michele Guardi. Oltre al super successo di Rai 1 targato Uno Mattina in famiglia (ci siamo io e Tiberio Timperi che andiamo in onda ininterrottamente per tutte le feste ), ecco I fatti vostri su Rai 2 con Giancarlo Magalli e Samantha Togni affiancati da Salvo Sottile e dal maestro Stefano Palatresi. Il grande Michele Guardi che solitamente vola in Sicilia per le feste di Capodanno, quest’ anno è restato a Roma a dirigere i suoi programmi.