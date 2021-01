La sanificazione come natura comanda

Le strutture turistiche si organizzano per ripartire garantendo ai turisti in primo luogo sicurezza e serenità per un’ospitalità a prova di virus. È il caso del Lago d’Orta, nell’alto Piemonte, dove diversi alberghi (l’Hotel Leon D’Oro, l’Hotel Giardinetto e il celebre relais 5 stelle lusso Villa Crespi) hanno scelto di affrontare la sanificazione in modo radicale e lungimirante, scegliendo il sistema ingegnerizzato che lavora in continuo 24/7 messo a punto da una startup tecnologica italiana. Sanixair - una delle startup innovative del progetto Le Village by CA Milano - sfrutta il processo naturale della fotocatalisi per trasformare l’umidità relativa in perossido di idrogeno, ovvero acqua ossigenata. Questa viene messa in circolo negli spazi chiusi sanificando l’aria e le superfici di qualsiasi ambiente, abbattendo fino al 99% delle sostanze contaminanti presenti. Ha un impatto ambientale bassissimo ed è sicuro per le persone e “business friendly”, perché non comporta interruzioni dell’attività.

È completamente customizzabile perché l’intervento è studiato su misura per integrarsi in modo efficace e discreto anche in edifici di particolare pregio storico e artistico. Il sistema è fornito come un servizio chiavi in mano con un investimento accessibile e diluito nel tempo.

Sanixair ha affrontato il tema della sanificazione in modo radicale, con un sistema ingegnerizzato che garantisce un livello costante di aria microbiologicamente sicura, anche in presenza di un frequente ricambio di persone, con continui arrivi dall’ambiente esterno.

Il corretto funzionamento è controllabile da remoto con un sistema IoT sviluppato in collaborazione con Microsoft. Grazie alla costante raccolta ed elaborazione dei dati, il sistema è in grado di lanciare alert in tempo reale in caso di eventuali anomalie e permette una manutenzione predittiva. Il risultato è una soluzione sempre operativa ed efficace, grazie all’alto tasso di innovazione tecnologica.

Sanixair è l’unica azienda a fornire la sanificazione come servizio full service, che include assistenza, monitoraggio delle prestazioni e garanzia del risultato con analisi periodiche effettuate da laboratori terzi con certificazione Accredia e Sgs.

Anche se è diventata un’emergenza con la pandemia, la qualità dell’aria in ambiente di lavoro è una necessità per legge dal 2008 (Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008) e l’intervento di sanificazione risponde a tale necessità, eliminando batteri ed agenti contaminanti che le comuni pulizie non riescono a rimuovere: si tratta infatti di un processo tecnologicamente complesso, da non confondere con la semplice igienizzazione delle superfici. La sanificazione consente di riportare la carica microbica entro standard di igiene ottimali in relazione alla destinazione d’uso degli ambienti interessati.

Con un approccio scientifico alla sanificazione Sanixair ha realizzato un sistema altamente innovativo e tecnologico, mettendo insieme l’esperienza ventennale di esperti di tecnologie ambientali, energie rinnovabili, efficientamento energetico, illuminotecnica, manufacturing e consulenza. Il risultato è una risposta disruptive rispetto ad un mercato che si basa prevalentemente su soluzioni shock con costosi interventi periodici, che per essere attuati impongono spesso anche l’interruzione delle attività per diversi giorni. Al contrario, il sistema Sanixair si ottiene senza grandi investimenti ma è accessibile con il pagamento di rate diluite nel tempo. Nel caso di grandi alberghi, ad esempio, il costo del servizio si ripaga ampiamente con una minima incidenza sulla tariffa del pernottamento per singola camera.



