La mobilità del futuro è già sul banco di prova

Dal trasporto di proprietà personale a quello in cui la mobilità è fornita come servizio condiviso. Si chiama Mobility as a Service (MaaS) ed è un modello già presente a Milano. L'obiettivo è esportarlo anche altrove. Se n'è discusso martedì 1 dicembre nel corso del webinar promosso dall’editoriale Economy Group, in collaborazione con Ildenaro.it.

Intitolato “Trasporti in sicurezza. La mobilità del futuro è adesso”, il confronto è stato moderato dal direttore editoriale Alfonso Ruffo e ha visto la presenza (virtuale) del sottosegretario ai Trasporti Salvatore Margiotta, dell’assessore del Comune di Pordenone Cristina Amirante, del presidente del Tpl Fvg e dell’Atap Narciso Gaspardo, di Domenico Mangiacapra, presidente di Henshin Group, del professor Ennio Cascetta, ordinario di Pianificazione dei Sistemi di Trasporto dell’Università di Napoli Federico II, e di Marcello Di Caterina, direttore generale dell’Alis.

Riflettori puntati su Movens, la meta-piattaforma di mobilità open source sviluppata da Henshin ed interamente incentrata sull'utente. A presentarla è stato lo stesso presidente Mangiacapra, laureato in Astrofisica e punto di riferimento internazionale nell’innovazione in fatto di mobilità. «Per rispondere efficacemente alle sfide emergenti e al mercato globale delle Smart Cities, è necessario sviluppare – ha evidenziato – un nuovo approccio. Dirompente. Basato su una formula integrata che definisco ‘multi petalo’. Significa permettere le interconnessioni complesse e la piena integrazione con i vari fornitori di servizi che gravitano attorno all'orizzonte della mobilità». Ma come? «Occorre – ha aggiunto – puntare sull'innovazione. In tal senso, abbiamo creato una soluzione tecnologica, in sperimentazione presso il Comune di Pordenone e l’azienda di trasporto locale Atap, denominata Dynamic Transport, che consentirà di rispettare le norme di distanziamento sociale e garantire uno spostamento in sicurezza, anche nelle fasce con maggiore affluenza». Sarà possibile grazie alla previsione e il monitoraggio in tempo reale del flusso di passeggeri, la riduzione dei tempi di attesa alle fermate e la garanzia del posto a sedere.

L'attuale scenario costituisce un enorme campo di sviluppo di nuovi approcci e tecnologie con risultati universalmente validi

Esigenze specifiche dei viaggiatori di cui ha parlato anche il presidente del Tpl Fvg e dell’Atap Narciso Gaspardo, il quale si è soffermato sul meccanismo della conoscenza anticipata del flusso di espressioni di interesse del viaggiatore. Un protocollo che consente di sapere con un giorno di anticipo le richieste di mobilità degli utenti e di integrare la propria flotta con ulteriori mezzi di trasporto, appartenenti anche a società private.

Di servizi inclusivi e incentrati sul miglioramento del benessere sociale, economico e ambientale del tessuto urbano e suburbano ha parlato il professor Cascetta, già assessore ai Trasporti della Regione Campania ed ordinario della Federico II. Per l’assessore Cristina Amirante del Comune di Pordenone l’obiettivo è invece creare specifiche “cerniere di mobilità”, volte all’integrazione del trasporto privato e del trasporto pubblico a medio-lungo raggio con altri servizi di mobilità rispetto a quelli tradizionali. In tale scenario, caratterizzato da una crescente e rapida innovazione tecnologica, il direttore generale Di Caterina ha messo in luce la necessità di un allineamento normativo e della politica con il settore tecnologico privato. Ad intervenire per il Governo, il sottosegretario Margiotta, il quale ha evidenziato l’importanza delle piattaforme tecnologiche nel settore dei trasporti, infrastrutture digitali in grado di mettere in relazione e favorire il dialogo tra le varie istituzioni. Tutti i relatori si sono detti fiduciosi del fatto che l’attuale scenario costituisca un enorme campo di sviluppo di nuovi approcci e tecnologie, in cui il know how italiano può produrre risultati universalmente validi.