Così i dati si trasformano in relazione

Quante volte abbiamo desiderato ricevere dalle amministrazioni pubbliche o dalle utilities informazioni chiare, personalizzate e magari interattive e bidirezionali, al posto di freddi messaggi telefonici spesso non chiaramente intellegibili o bollette senza alcun valore aggiunto?

E se invece di lunghe trafile per accedere ai contributi che la P.A. mette a disposizione delle aziende ricevessimo un video che ci spiega esattamente come fare per portare a termine le transazioni?

È anche questa la mission di Doxee: supportare le aziende e le amministrazioni pubbliche nel processo di trasformazione digitale, spingendo la comunicazione a evolvere in un processo che possa essere non solo utile per l’utente, ma anche appagante e valoriale. L’hanno scelta centinaia di aziende e istituzioni: da Sky a Enel, da Fastweb a Pirelli, da Alleanza Assicurazioni a Crédit Agricole Italia, solo per citarne alcune. Guidata dal Presidente Paolo Cavicchioli e dal Ceo Sergio Muratori Casali, Doxee è infatti una multinazionale high-tech, leader nell’offerta di prodotti in ambito customer communications management, digital customer experience e paperless, che da quasi vent’anni si occupa di affiancare le imprese nella dematerializzazione e nella conservazione digitale dei documenti e di elaborare dati per ottimizzare i processi di gestione e lo sviluppo del business, è stata negli ultimi mesi, quelli segnati dalla pandemia da Covid-19, ancora di più al fianco di aziende e pubbliche amministrazioni: «Uno dei nostri obiettivi», spiega il Ceo di Doxee Sergio Muratori Casali, «è sempre stato quello di arricchire ogni momento di interazione fra cliente e azienda o tra cittadino e pubblica amministrazione attraverso l’interattività, la bidirezionalità e la personalizzazione. Il momento storico che stiamo vivendo ha notevolmente spinto in avanti questa dinamica portando ad una profonda rivisitazione dei modelli di relazione e comunicazione digitali, indipendentemente dal destinatario: sia esso un cliente piuttosto che un cittadino o un paziente. Possiamo quindi affermare che il percorso di digitalizzazione, che prima, nel mondo pre-Covid, era quasi esclusivamente appannaggio delle grandi realtà enterprise, oggi è centrale anche in tutto il mondo delle aziende medie e piccole e della pubblica amministrazione, che ha una grande esigenza di compiere passi diffusi verso, appunto, una capillare digitalizzazione».



Dalla Borsa al futuro

Prima di fare un passo avanti, facciamo un passo indietro, fino a quel 19 dicembre 2019. La pandemia non era ancora scoppiata e Doxee si stava quotando al segmento Aim di Borsa Italiana. «Da oltre 10 anni investiamo circa il 13% del fatturato in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di assicurare eccellenza tecnologica e affidabilità alle aziende enterprise», dichiarò allora il Ceo. «Inoltre, promuoviamo un ambiente di lavoro in cui le persone sono la chiave per innescare l’innovazione, promossa nella maggioranza dei casi da profili altamente scolarizzati e giovani. Siamo convinti che facendo leva su questi asset fondamentali e grazie alla capitalizzazione presso Aim avremo la possibilità di cogliere ulteriori opportunità di crescita e di espanderci verso nuovi scenari di business legati ai temi della Digital Customer Experience e della trasformazione digitale». Una visione profetica, che si è trautata in realtà.



L’autentica call to action

Un processo, quello di trasformazione digitale, che dovrebbe permettere a enti ed aziende di semplificare i processi di comunicazione e di avvicinarsi maggiormente al cittadino-utente, in modo rapido e flessibile: cosa che poi sarebbe il desiderio di chiunque si trovi nella necessità di interagire con enti, utilities o pubbliche amministrazioni: «La parte di interactive experience», continua Sergio Muratori Casali, «che sfrutta tutte le canalità digitali, consente di comunicare in modo efficace con l’utente guidandolo a compiere delle scelte attraverso call-to-action semplici e immediate cercando di sfruttare al meglio anche tutto ciò che è già presente nell’ecosistema digitale di riferimento: attraverso per esempio una bolletta interattiva, o con un video personalizzato che ti aiuta a comprendere come poter pagare in modo digitale la Tari o come attivare un contributo che la P.A. ti mette a disposizione. Noi possiamo aiutare le pubbliche amministrazioni e le aziende a fare questo passo in avanti, coinvolgendo l’utente/cliente e rendendolo consapevole delle azioni che poi svolgerà sulla piattaforma di riferimento».

Proprio in questo campo, la pandemia è stata incredibilmente disruptive, allargando la platea dell’interlocuzione digitale in modo esponenziale, non solo nelle pubbliche amministrazioni, ma anche nei settori delle utilities, delle telecomunicazioni o del finance. Ma, cosa ancora più interessante, soprattutto in campi dove la digitalizzazione era già presente nel mondo pre-Covid, ma sicuramente con tassi più bassi, per esempio nel settore assicurativo: «I frequenti lockdown, assieme alla necessità di limitare le uscite e le occasioni di contatto tra le persone», continua il Ceo di Doxee, «ha indotto anche queste realtà a spingere, per esempio, sui rinnovi e i pagamenti in modalità digitale. In queste situazioni, le nostre soluzioni possono concretamente mettere a disposizione il veicolo e la canalità per poter seguire e accelerare tutto il processo. C’è da dire che la digitalizzazione ha favorito la creazione degli ecosistemi digitali, nei quali vengono immessi tanti micro servizi con i quali è necessario interagire: e qui, ancora una volta, i nostri prodotti vengono in aiuto, per esempio, nella gestione dei pagamenti o nella raccolta di dati e quindi nella personalizzazione della comunicazione, non più one way ma veramente bidirezionale». Raccolta di dati che poi serve alle aziende per profilare meglio il cliente e proporre soluzioni più adatte e vantaggiose oltre che messaggi coerenti e facilmente interpretabili».



Alla scoperta del data telling

Proprio a proposito di dati, Doxee si occupa fin dalla fondazione di data telling, cioè della possibilità di “far parlare” le informazioni per offrire maggiori servizi e una migliore customer experience: da qui, si innesca un processo virtuoso che riesce a creare fiducia e ad apportare benefici a tutti gli attori: «Un’azienda può avere un prodotto meraviglioso, nettamente migliore di quello della concorrenza» spiega ancora Sergio Muratori Casali «ma se cerca di venderlo su un sito che, per esempio, apre mille landing page alla fine delle quali l’utente non riesce a concludere la transazione, ecco che ha vanificato tutto. La stessa cosa succede con la pubblica amministrazione, che ha davvero tantissimi ottimi servizi digitali, ma che non vengono comunicati bene e soprattutto ragionano in logica di silos, con interi settori che non comunicano tra loro e che quindi non riescono a coinvolgere l’utente come dovrebbero. Un esempio eclatante, per riallacciarci al periodo che stiamo vivendo, è proprio il fallimento dell’app Immuni, resa inutile da una comunicazione errata e dalla totale mancanza di interazione e bi-direzionalità».



La fatturazione elettronica funziona

Ma non sono solo i dati e la comunicazione a costituire le colonne portanti di Doxee, perché c’è poi tutta la parte del lavoro dedicata alla fatturazione elettronica, grande innovazione che ha coinvolto milioni di utenti, e settore nel quale la società di Muratori Casali e Cavicchioli è leader indiscussa, grazie alla gestione di circa il 20% di tutte le fatture scambiate in Italia: «La fatturazione elettronica è stata una delle innovazioni che nel nostro Paese ha funzionato meglio, anzi, molto meglio che in altri», spiega il Ceo di Doxee. «Noi ce ne siamo accorti quasi subito, facendo benchmark a livello non solo europeo. Su questa strada l’Italia rappresenta quindi un’esperienza molto importante, con procedure che hanno notevolmente agevolato sia le aziende che gli utenti, e per noi la fatturazione elettronica rappresenta una linea di business molto importante con potenziale di crescita anche per il 2021 con la partenza dei processi di ordinazione elettronica verso la pubblica amministrazione: all’inizio interesserà solo le realtà che lavorano con il mondo della sanità, per poi estendersi al business to governement e in prospettiva anche al B2B».

Tra le centinaia di clienti di Doxee figurano aziende del calibro di Enel, Sky, Crédit Agricole Italia, Fastweb e Pirelli



La strategia di integrazione

Doxee guarda al futuro anche con operazioni strategicamente molto rilevanti, come quella che ha portato all’acquisizione di LittleSea, start up innovativa che ha sviluppato una tecnologia brevettata capace di trasformare dati e immagini in video dinamici e personalizzati. Questa acquisizione, portata a termine nello scorso luglio, consente alla società di posizionarsi come il principale provider tecnologico europeo, in termini di fatturato, nel mercato della video automation.

Inoltre, l’integrazione tecnologica tra la piattaforma di LittleSea con la Doxee Platform permette a Doxee di entrare in settori come l’editoria e l’advertising per proporre video personalizzati anche in modalità SaaS, lanciando una nuova offerta volta a supportare i processi di comunicazione basati sul data-telling: «Con questa operazione», conclude il Ceo Sergio Muratori Casali, «abbiamo voluto estendere le nostre funzionalità per accedere a nuovi mercati come il retail e il mondo delle agenzie internet dove siamo convinti di poter apportare valore. Perseguiamo l’estensione (che poi è uno degli obiettivi della quotazione su Aim Italia) verso il mercato dello small e medium enterprise e dello small e medium business, dove è necessaria una standardizzazione maggiore dell’offerta e una capacità di abilitare le aziende alla creazione di video automatici in piena autonomia senza il ricorso a competenze specialistiche. L’operazione dimostra anche la capacità di Doxee di crescere anche per linee esterne, accelerando il percorso di crescita tecnologica e di business che ci porterà a posizionare i nostri prodotti per lacomunicazione digitale basati sul data telling anche all’estero».

L'IDENTIKIT DELL'AZIENDA

Nel 2001 Paolo Cavicchioli e Sergio Muratori Casali fondano la società Ebilling SpA, con l’obiettivo di offrire servizi digitali per la comunicazione al cliente. Nel 2012, dopo un percorso di crescita che ne ha fatto un leader internazionale nel campo della dematerializzazione e della gestione delle comunicazioni aziendali, portandola ad aprire una sede anche in California, Ebilling diventa Doxee e comincia il suo percorso di espansione verso nuovi mercati. Entra nel settore della fatturazione elettronica e nel 2019 è già leader nel campo, trovandosi a elaborare circa il 20% delle fatture scambiate in Italia, aggiungendo successivamente una linea di servizi digitali denominata interactive experience. Nello stesso anno l’azienda lancia una nuova corporate identity ed entra nel mercato finanziario quotandosi il 19 dicembre del 2019 su Aim Italia. Oggi Doxee e i suoi partner sono presenti in 17 Paesi nel mondo e i servizi offerti dall’azienda vengono scelti da centinaia di aziende ed amministrazioni pubbliche: impiega al momento centoquindici dipendenti, ha sedi in 6 Paesi e gestisce ogni anno più di 6 miliardi di comunicazioni, con più di duecento clienti a livello globale. I principali analisti internazionali, come Forrester, Aspire, Madison Advisors e Idc includono Doxee nei diversi report raccomandano l’azienda nel campo delle forniture globali di tecnologie avanzate. Nella recente valutazione di IR Top Research, in partnership con ICM Advisors, Doxee è stata collocata come leader tecnologico di riferimento con un Technology Equity Score di 4,3 su 5,0.