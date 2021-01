Siamo un popolo di scommettitori: prima della pandemia solo il 15% degli italiani si dichiarava pronto a sottoscrivere una polizza sanitaria e oggi – a fronte di quel 90,8% di intervistati nel IX Rapporto Rbm Salute-Censis che vuole disporre di maggiori protezioni in campo sanitario – la percentuale di chi si rivolgerebbe alla sanità integrativa è salita solo al 33%. «È un paradosso: è aumentata la propensione a proteggersi con una polizza, ma due terzi degli italiani ancora pensano di poter far da sé», spiega a Economy Marco Vecchietti, a.d. e d.g. di Intesa Sanpaolo Rbm Salute. «Ma la pandemia ci ha dimostrato come, di fronte al contingentamento dei servizi sanitari più che la propria disponibilità economica conti la disponibilità di accesso a percorsi di cura ed assistenza aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale».



D’altra parte quello della sottoassicurazione è uno dei tanti vizi italiani. Sarà anche per via dei Lea, i livelli essenziali di assistenza, che ci danno una tranquillità per certi versi illusoria.

Se andiamo a vedere la copertura dei Lea, osserviamo che già prima della pandemia per le visite specialistiche c’erano 128 giorni medi di attesa per una visita endocrinologica, 114 per una visita diabetologica, 97 per una mammografia, 75 per una colonscopia. I Lea, già prima del Covid erano negati per 19,6 milioni di cittadini l’anno. Su 100 tentativi di accesso alle prestazioni, ben 28 finivano nella sanità a pagamento: un fenomeno di massa che coinvolge molto anche i redditi medio-bassi perché spesso in Italia la sanità privata viene scelta dai cittadini semplicemente per garantirsi maggiore compatibilità con i tempi di cura e/o con le esigenze di vita e lavoro.



Poi è arrivato il Covid.

Si, con la risposta del sistema sanitario concentrata sulla gestione dell’emergenza, mentre le prestazioni sanitarie programmate e quelle ricorrenti sono saltate: quasi il 33% degli italiani dichiara di aver dovuto rinviare prestazioni sanitarie di vario tipo, perché la struttura si occupava solo di Covid-19, per paura del contagio o perché non ha trovato disponibilità assistenziale ai propri bisogni. E a farne le spese sono stati soprattutto i più fragili: il rinvio ha riguardato ben il 63,7% degli italiani in pessimo stato di salute ed il 45,6% di quelli affetti da malattie croniche.



Tanto c’è la sanità privata... Ma in tempi di Covid, non basta pagare.

Però c’è la sanità “intermediata”, ovvero quella parte di sanità privata gestita attraverso assicurazioni e fondi sanitari. La polizza sanitaria porta dentro non solo un supporto economico per sostenere i costi delle cure erogate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale ma anche la garanzia di accesso ad una rete di strutture convenzionate e a canali di approvvigionamento di beni e mezzi sanitari. Assicurazioni e fondi sanitari hanno garantito l’erogazione di oltre 800mila prestazioni sanitarie, con un contributo non solo di natura economica, ma anche diagnostico, assistenziale e tecnologico attraverso soluzioni innovative come il video/teleconsulto.

Ma il famoso Secondo Pilastro non è per tutti. Non ancora, almeno.

In Italia la Sanità Integrativa riguarda circa 13 milioni di persone, ancora poche rispetto alla popolazione italiana. E quasi due terzi sono lavoratori dipendenti. Se si estendesse l’attuale regime “incentivante” a tutto il mondo del lavoro (pubblico, privato, subordinato e autonomo) si passerebbe dagli attuali 13 milioni di assicurati dalla Sanità Integrativa ad oltre il doppio, avvicinandosi alla media dei Paesi EU14. Se si prevedesse l’estensione anche ai familiari si raggiungerebbe un livello di copertura di poco inferiore del quasi il 70% degli italiani, così come da anni avviene ad esempio in Francia e Germania.

E ci guadagnerebbe anche il Sistema sanitario nazionale.

La pandemia ha dimostrato come non basti avere un sistema pubblico, benché forte come il nostro perché il rischio è che, quando il sistema pubblico si trova “al fronte” a combattere l’emergenza, rimangano sguarnite le retrovie, tralasciando inevitabilmente gli interventi su malati cronici, anziani e non autosufficienti, cittadini per i quali le cure dovrebbero essere garantite sempre e comunque. Proprio per ovviare a queste problematiche, si potrebbe assegnare alla sanità integrativa anche un ruolo “istituzionale” di affiancamento del Servizio sanitario nazionale. Sarebbe un’evoluzione importante per il nostro Paese che potrebbe garantire anche che le risorse spese attualmente dai cittadini di tasca propria, possano essere convogliate verso un sistema sinergico pubblico-privato.



“Di tasca propria” magari scoraggia?

Ma la sanità Integrativa non è “una cosa da ricchi”: oltre l’80% degli assicurati, oggi, presenta redditi medio-bassi, inferiori ai 35mila euro l’anno. Peccato che, al di là del lavoro dipendente e di qualche associazione professionale di categoria, non sia diffusa come sarebbe auspicabile. Del resto più è ampia la base degli assicurati, minore è il costo individuale da sostenere.



E quindi come fare per estenderla a tutti?

Sarebbe importante impiegare una parte delle risorse che si stanno investendo in questo momento per la sanità in campagne istituzionali di informazione sulle opportunità della Sanità Integrativa e prevedere benefici fiscali che incentivino i cittadini a tutelare la propria salute con un approccio più responsabile ed efficace di quanto non sia il “fai da te”. Se ci pensa è la stessa strada già intrapresa quasi 15 anni fa con la previdenza complementare.

Quanto costerebbe?

In termini di saldo tra dare (benefici fiscali) e avere (maggiore gettito fiscale dalla sanità privata e minori costi per la sanità pubblica) nulla, anzi: le casse pubbliche ne gioverebbero. Si consideri che già oggi sono deducibili, fino ad un massimo di 3.615,20 euro, i contributi versati ai fondi sanitari. Il sistema delle deduzioni per la sanità integrativa riguarda poco meno di 11,7 milioni di persone ed intercetta un ammontare di spesa sanitaria privata pari a circa 6,4 miliardi di euro: il costo per la finanza pubblica è di poco meno di 1,4 miliardo. Sviluppare maggiormente la sanità integrativa ridurrebbe il costo che lo Stato sostiene sul fronte delle detrazioni, anche perché le prestazioni sanitarie rimborsate dalle compagnie assicurative e dai fondi sono indetraibili, con un potenziale recupero di base imponibile stimabile tra i 6 e gli 8 miliardi di euro.



E allora perché non viene fatto?

Bisogna rimuovere paletti normativi e fiscali che limitano l’operatività della sanità integrativa ai soli lavoratori dipendenti, per garantire una protezione aggiuntiva a tutti i cittadini senza distinzioni lavorative, di reddito, di condizione sociale e di età. Così il Secondo Pilastro Sanitario garantirebbe un’effettiva riduzione dell’incidenza della spesa sanitaria privata sui redditi delle famiglie, che in Italia è la più alta in assoluto tra i Paesi Ocse.