La birreria su ruote un format agile per investire in un franchising di successo

a garanzia di uno standard di qualità molto elevato, per gli imprenditori come per i clienti: è questo il vantaggio principale di un franchising di successo come Löwengrube secondo Fabio Boscaino che, da Napoli e da una parallela esperienza di franchising in altro settore, si è innamorato della formula della ristorazione bavarese inaugurata nel 2005 da Pietro Nicastro e Monica Fantoni.

«Ho scelto il Wagen, il format più agile dei tre proposti da Löwengrube - racconta Boscaino - perché consente una grande flessibilità, soprattutto riguardo alle location. Se al primo tentativo non si trova la collocazione più adatta con i suoi 15 mq circa, il wagen, si può spostare facilmente altrove. In più, ha un impatto sul pubblico particolarmente accattivante». Boscaino ha scelto gli outlet, quello di Noventa vicino a Venezia, Serravalle Scrivia in provincia di Alessandria e Fidenza, spostato poi a Marcianise. «La collocazione all’esterno, in un luogo di passaggio, fa sì che l’esperienza della birra con cucina bavarese raggiunga immediatamente il suo pubblico». Una formula evidentemente apprezzata, tanto che, ai tre wagen, si aggiunge ora il quarto in Franciacorta, nei pressi del Lago d’Iseo. «L’inaugurazione era prevista per fine novembre, poi è arrivata la seconda ondata di Covid-19 e ci siamo fermati, ma è solo una pausa e siamo pronti a partire con questa nuova avventura».

Löwengrube propone due diversi format di locale, oltre al wagen: la Stube e il Klein. «Si tratta di tre format differenti - spiega Gabriele Peri, membro del board e direttore marketing di Löwengrube - pensati per location e flussi diversi di clientela, ma soprattutto per imprenditori con esigenze e risorse differenti, che richiedono un investimento iniziale tarato a seconda della situazione».

La Stube è un locale di grandi dimensioni, che si colloca nelle città o su strade ad alta densità di scorrimento, adatto anche alle famiglie, che trovano ampi spazi da vivere in comodità, con le aree kinder in cui i bambini possono divertirsi con giochi ispirati al metodo Montessori. Infine i caratteristici biergarten, i giardini della birra, offrono la possibilità di gustare l’esperienza bavarese all’aperto. Spazi suddivisi per tipologia di pubblico possono accogliere confortevolmente le coppie come le comitive.

Il Klein è invece un locale più piccolo che si inserisce perfettamente in stazioni, aeroporti e gallerie commerciali.

I tre format garantiscono l’esperienza autentica della ristorazione bavarese: le birre storiche dell’Oktoberfest con i piatti della tradizione gastronomica di Monaco.

«La Stube – continua Peri - richiede un investimento iniziale da 600 mila euro che genera un fatturato medio annuo tra 1.300.000 e 1.800.000. È un format di successo con grandi potenzialità: diversi dei nostri partner hanno aperto il primo locale, poi il secondo e prevedono nuove aperture nel 2021. È possibile entrare nel mondo Löwengrube anche con investimenti più modesti: il Klein, ad esempio, parte da 250 mila euro e produce un fatturato medio annuo tra i 500 mila e gli 800 mila euro. Un wagen infine prevede un investimento di 90 mila euro per un fatturato medio annuo tra 300 e 400 mila euro. Indipendentemente dal format, la qualità e l’autenticità dell’offerta restano le medesime, perché il franchisor è sempre presente al fianco dell’affiliato, prima, durante e dopo l’apertura, con la Löwengrube Academy e servizi di supporto di alta qualità. I nostri affiliati possono sempre contare su di noi durante tutto il percorso della loro attività».



www. franchisinglowengrube.it