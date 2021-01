Nel 2001 un gruppo di analisti, consulenti finanziari indipendenti e giornalisti finanziari, guidati da Salvatore Gaziano e Roberta Rossi, fondano SoldiExpert SCF (www.soldiexpert.com) puntando tutto sulla consulenza finanziaria indipendente a parcella grazie alla Rete e con l’impiego di algoritmi a supporto del processo di investimento al servizio dei risparmiatori privati. Sono passati 20 anni e quella che all’epoca veniva considerata una “mission impossibile” come richiedere un compenso trasparente per la consulenza prestata invece che farsi pagare apparentemente nulla (salvo poi scoprire di pagare ai collocatosi commissioni di retrocessione sui prodotti “consigliati”) è diventato uno degli standard più apprezzati dai risparmiatori evoluti ed esigenti. E l’essere soprattutto digitale piuttosto che puntare tutto sulla “relazione fisica” (fonte spesso di manipolazioni in questo settore) un plus molto apprezzato e non solo per motivi di pandemia dai risparmiatori. Gli investitori oggi ricercano sempre più una consulenza senza conflitti d’interesse e si fidano sempre meno delle banche che hanno toccato punti minimi crescenti per effetto anche dei tanti casi di “risparmio tradito” e di un modello di consulenza spesso non allineato con il miglior interesse del cliente. SoldiExpert SCF fra le società pioniere in Italia nella consulenza indipendente (e fra le prime iscritte all’Albo OCF della categoria) si appresta virtualmente a festeggiare questo importante giro di boa con risultati brillanti realizzati nel 2020 e anche un nuovo look del sito SoldiExpert.com per una migliore esperienza utente. Tra le novità che saranno rilasciate un motore di ricerca su oltre 14.000 fondi d’investimento dove sarà possibile consultare per ogni fondo e società di gestione un voto da 1 a 10 oltre che ricevere un check up gratuito del proprio portafoglio. SoldiExpert SCF è scelta da risparmiatori in tutta Italia con portafogli e patrimoni di tutte le fasce che desiderano ricevere consigli operativi su tutti gli strumenti (azioni, obbligazioni, fondi ed ETF) .



