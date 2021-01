MECCANICHE VELOCI SBARCA NEL REGNO UNITO

Meccaniche Veloci, spinge l'acceleratore sulla distribuzione internazionale e debutta nel Regno Unito attraverso la collaborazione con The Devoy Group Ltd, agente incaricato dello sviluppo del brand sul mercato inglese e su quello scandinavo.

Lo stimolo per questo nuovo progetto deriva dalle novità che Meccaniche Veloci ha in serbo per il prossimo anno e, in particolare, il lancio di un modello inedito. L'approdo nei nuovi mercati sarà l'occasione per presentare la produzione attuale composta dagli iconici segnatempo delle collezioni Icon e QuattroValvole, connotati dalla inconfondibile cassa di 49 mm realizzata sulla base della forma del pistone dei motori delle auto.

"Il mercato inglese e in generale il nord Europa, ha sempre dimostrato interesse per i nostri orologi. Negli anni abbiamo gestito le richieste singolarmente, oggi siamo pronti per affrontare quei mercati in maniera strutturata. Siamo felici di lavorare con The Devoy Group poiché vanta molti anni di esperienza nelle vendite e nel marketing nel settore dei marchi indipendenti. Sono certo che la loro grande professionalità applicata alla diffusione dei valori di Meccaniche Veloci nei paesi che rappresentano ci porterà importanti risultati”. Cesare Cerrito, commenta CEO di Meccaniche Veloci.

“Crediamo che il valore della nostra esperienza ci abbia portato dove siamo oggi, siamo entusiasti di quello che facciamo e di quello che realizziamo per i nostri marchi. Apprezziamo molto Meccaniche Veloci, un brand iconico nutrito dalla visione di Cesare Cerrito, e siamo molto contenti che abbiano scelto il Gruppo Devoy come partner per le prossime avventure” aggiunge Andy Good, Amministratore Delegato del Gruppo Devoy.

Il team del Gruppo Devoy annovera oltre 20 anni di esperienza, sia nelle vendite sia nel marketing, per produttori di orologi di alta gamma e per marchi indipendenti.

Meccaniche Veloci oggi opera a livello internazionale attraverso il sito e-commerce ed una rete di concessionari di circa 25 punti vendita. Il brand, storicamente molto forte in Giappone, mercato gestito da un distributore locale, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia.