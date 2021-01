Nel fattore umano il segreto dell’eccellenza

Un punto di riferimento nell’e-learning. Musa Formazione, la ‘creatura’ nata dalla mente di Riccardo Campana, recentemente premiata a Milano con il premio “Le Fonti Awards”. Musa assicura una formazione di qualità e garantisce una reale crescita professionale. Per farlo seleziona solo professionisti, manager e consulenti esperti di grandi realtà aziendali. Tutti punti di riferimento nel loro campo i docenti, come il senior trainer del corso di ‘Ethical Hacker & Security Manager’, Massimo Chirivì, già System Engineer, Ict Consultant e IT Security Senior Trainer. Membro di associazioni come Icaa, Clusit e Aipsi. Altra professionista di rango, Cinzia Marotta, senior trainer del corso di ‘Graphic Design Adobe’. Forte di una esperienza ventennale nel settore, già Graphic Designer, Consulente di Adobe Systems Italia e Adobe Certified Instructor, ha formato enti pubblici quali Inpdap, Istat, Alitalia e aziende come Ferrero e Original Marines. Un’altra punta di diamante è l’avv. Marco Martorana, Senior Trainer del corso ‘Privacy Specialist Dpo’. Fondatore e presidente di Assodata, docente universitario, consulente in diritto della privacy e nuove tecnologie. Chiude questo campione dell’ampio catalogo formativo di Musa, l’ing. PHD Ivan Paduano, Senior Trainer dei corsi di ‘Grafica CAD 2D/3D’. Professore a contratto presso la Facoltà di Architettura la Sapienza a Roma, con esperienze in Rai. Tanto testimonia come la centralità del fattore umano, sia del corpo docenti che dei corsisti, sia il vero valore aggiunto di Musa Formazione.



