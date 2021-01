In agenzia sotto il tetto della mediazione creditizia

24MAX Spa è la Società di Mediazione Creditizia che offre una risposta in tempo reale all’esigenza di consulenza finanziaria di chi compra casa affidandosi a una agenzia immobiliare RE/MAX. Nata nel 2019 dall’unione di due big player del real estate e dell’intermediazione finanziaria quali RE/MAX Italia e 24Finance Mediazione Creditizia SpA, 24MAX rivoluziona l’approccio alla mediazione creditizia con un modello di business unico sul mercato. I credit specialist operano in corner finanziari allestiti all’interno delle agenzie RE/MAX dando vita a una sinergia virtuosa che completa la customer experience, dalla scelta dell’abitazione all’ottenimento del mutuo per l’acquisto. Tra i plus della formula di 24MAX anche l’approccio customer centric e la massima imparzialità garantita dai mediatori. Il tutto con la disponibilità della consulenza al di fuori dei canonici orari degli istituti bancari e la possibilità di svolgere le procedure anche online. Il sistema 24MAX è caratterizzato da una struttura orizzontale che premia l’alto profilo dei professionisti a cui vengono offerte commissioni incentivanti, formazione altamente qualificata e nessun costo di gestione della struttura. A confermare la bontà della formula di 24MAX, i traguardi conseguiti nel 2020, durante il quale la società ha raddoppiato i risultati del 2019 raggiungendo già a settembre il budget previsto per l’anno. Una crescita esponenziale a cui si affianca uno sviluppo altrettanto significativo della rete che conta ad oggi oltre 75 mediatori creditizi operativi in altrettante agenzie RE/MAX lungo tutta la penisola.



www.24max.it

info@24max.it