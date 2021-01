Lorella Primavera è il CEO di LoP Brand, una società di Consulenza e Temporary Management Marketing, che sviluppa programmi di accelerazione e trasformazione multicanale per aziende che operano nel settore B2B e vogliono approcciare il B2C. Dopo anni di lavoro maturato in grosse aziende multinazionali come Direttore Marketing ha dato vita nel 2018 a questo modello di consulenza che utilizza il Temporary Management come strumento di accelerazione del percorso di digitalizzazione e trasformazione aziendale.

«Il Temporary Management”, afferma Lorella Primavera, «è l’evoluzione di una modalità di lavoro, figlia della rivoluzione digitale e di quei modelli di accelerazione aziendale quali l’Agile e il Growth Hacking, che richiedono competenza e focalizzazione, velocità di processi e pensiero strategico». Il Temporary Manager è una figura professionale, esperta del proprio settore e di modelli innovativi e digitali, che opera lavorando all’interno dell’azienda fianco a fianco con le figure che si occupano del marketing e della comunicazione, per accompagnare le organizzazioni nel processo di trasformazione e acquisizione delle competenze necessarie ad assimilare le tecniche digitali.

L’azienda è giovane, ma può già vantare tra i suoi clienti collaborazioni con importanti brand, segno che l’esigenza di flessibilità e velocità di trasformazione sono temi oggi molto sentiti e diffusi. «Il primo obiettivo di qualsiasi azienda è quello di far crescere la propria organizzazione dall’interno. Pertanto, sviluppare competenza e capacità per strutturare un Piano di Marketing Strategico, o un Piano di Comunicazione Operativo, che recepisca velocemente le dinamiche del mercato, è ormai una necessità», ribadisce Lorella Primavera.

LoP Brand offre una soluzione flessibile, veloce ed esperta, sia in termini di sviluppo del brand che di impatto economico sul bilancio, perché facilmente gestibile nel conto economico per qualsiasi azienda che voglia investire nel proprio futuro.



www.lopbrand.com

hello@lopbrand.com