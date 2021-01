Roblox, il videogioco rilancia la sfida di Wall Street

Roblox ha annunciato che riprenderà i piani rinviati per la quotazione in Borsa. La società avrebbe voluto “andare pubblica” già l’anno scorso, ma ha ritardato la mossa dopo che Airbnb e DoorDash - il cui prezzo è salito moltissimo subito dopo le loro offerte pubbliche iniziali, il che faceva capire che il valore di collocamento era stato troppo basso - hanno spaventato l'azienda. Così, per assicurarsi di non perdere un sacco di soldi, Roblox sta tagliando fuori le banche d'investimento e sta pianificando di vendere direttamente agli investitori pubblici attraverso una "quotazione diretta". Ciò significa che il mercato - non i banchieri - fisserà il prezzo delle sue azioni, e che ogni investitore - al dettaglio e istituzionale - potrà acquistare contemporaneamente.

Un tempo le aziende potevano vendere solo le azioni esistenti attraverso una quotazione diretta, ma i recenti cambiamenti normativi ora significano che possono anche vendere nuove azioni e raccogliere nuovo capitale. Tuttavia, Roblox ha scelto di non approfittare di queste nuove regole: potrebbe non averne avuto bisogno, dato che ha anche annunciato di aver raccolto denaro separatamente dagli investitori privati. Per la cronaca, l'ultimo round di raccolta fondi ha valutato l'azienda a 30 miliardi di dollari, o circa 45 dollari per azione - il che fa pensare a quanto gli investitori potrebbero pagare quando Roblox farà la lista.

Il debutto di Roblox sul mercato azionario seguirà un anno di rottura: i suoi utenti attivi quotidiani e i suoi ricavi nel terzo trimestre del 2020 sono stati quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I videogiochi sono stati così popolari durante la pandemia, infatti, che ci si aspetta che l'anno scorso abbiano fatto più soldi dell'industria cinematografica globale e sportiva nordamericana messe insieme. E dato il clamore intorno ad alcune recenti uscite di console, gli analisti ritengono che questo sia solo l'inizio...