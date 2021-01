Negri-Clementi Studio Legale Associato si fonde con Pavesio

Dal primo gennaio si sono uniti “Pavesio e Associati with Negri-Clementi” in uno studio operante a Torino, Milano e Roma. Il segreto del cambiamento – sosteneva il filosofo greco Socrate – è concentrare tutta l’energia nel costruire il nuovo. E in un anno caratterizzato da eventi straordinari che hanno imposto un veloce ripensamento delle proprie abitudini e attività, per noi il “nuovo” coincide con la volontà di crescita e di trasformazione, guardando con sicurezza al futuro insieme a una realtà consolidata ­– come quella dello storico studio torinese Pavesio e Associati –, senza rinunciare alla professionalità, alla serietà e alla competenza che da sempre ci contraddistingue.

A suggellare questa nuova unione è il castrum, marchio identificativo di Negri-Clementi fin dalla sua nascita, che ora trova nuovo significato. Il castrum è infatti il primo impianto urbanistico a “scacchiera” di Torino, fondato dai romani intorno al 28 a.C. e ancora rilevabile nel centro città con il nome di Julia Augusta Taurinorum o “Quadrilatero Romano”.

Il simbolo scelto da Pavesio e Associati with Negri-Clementi, oltre a celebrare emblematicamente l’intesa tra i due studi, leader rispettivamente sulle piazze di Torino e di Milano, sintetizza la sua mission. Il castrum è dunque l’agglomerato civile e militare che, all’interno della Roma Quadrata, luogo “fondativo” per eccellenza della più geniale impresa di civiltà umana, incarnava lo IUS, il diritto, offrendo non solo protezione fisica dai pericoli e dai nemici esterni, ma anche garanzia della protezione giuridica in tutte le sue applicazioni. Il castrum rappresenta la costante aspirazione dei professionisti del nuovo Studio per il giusto ordine nell’attività giuridica e per la protezione degli interessi del Cliente.

“Con tutti i Soci e lo Studio siamo molto contenti della prestigiosa collaborazione con Annapaola e il suo team” – dichiara l’Avv. Carlo Pavesio. “Questa integrazione rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita e ampliamento, anche territoriale, dello Studio che viene potenziato di competenze di eccellenza e altamente specialistiche nella sede di Milano.”

“Sono molto felice ed entusiasta di intraprendere questa nuova avventura – commenta l’Avv. Annapaola Negri-Clementi – insieme ai Soci e ai professionisti di Pavesio e Associati con i quali condivido la passione per la professione, la mission, i valori etici e l’approccio al Cliente. L’obiettivo è di dare vita a uno Studio ancora più consolidato in grado di valorizzare le eccellenze, di creare sinergie e di guardare con fiducia al futuro, in un’ottica anche di sviluppo territoriale, garantendo qualità dell’offerta, soluzioni multidisciplinari integrate e servizi tailor-made.”

Continueremo come sempre ad occuparci di diritto commerciale e societario e di diritto dell’arte e art advisory, due settori di attività per cui Negri-Clementi è storicamente riconosciuto nell’ambito dell’assistenza legale, potenziati da un team di oltre cinquanta professionisti specializzati in diverse aree, che ci permetterà di offrire ai nostri Clienti una assistenza professionale ancora più completa e sofisticata.