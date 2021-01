La vita sulla terra è spuntata sopra un’isola oceanica calda

Le isole che si affacciano dagli oceani del mondo hanno fornito le condizioni ambientali necessarie per la fioritura della prima vita, suggerisce un nuovo studio di uno scienziato dell’Università di Yale. Gli scienziati della Terra Jun Korenaga dell'Università di Yale e Juan Carlos Rosas dell'Ensenada Center for Scientific Research and Higher Education in Mexico descrivono la loro nuova teoria nell'edizione online del 4 gennaio della rivista Nature Geoscience.

Nei suoi scritti, Darwin ha ipotizzato che la vita è iniziata quando stagni d'acqua poco profondi e caldi hanno permesso alle biomolecole essenziali di concentrarsi e di subire reazioni di polimerizzazione. Molti scienziati ritengono che se tali stagni esistevano in abbondanza, o se esistevano per un lungo periodo di tempo, è possibile che la vita sia emersa da una serie di queste reazioni chimiche.

Eppure c'è stato un problema nell'applicare questa teoria. La Terra era un "mondo acquatico", coperto da oceani profondi molto prima che i primi continenti si facessero strada in superficie. In un tale mondo, gli stagni caldi e poco profondi di Darwin semplicemente non esistevano.

I ricercatori hanno sviluppato un modello teorico per la probabile topografia dei fondali marini della Terra durante l'eone arcaico, che è durato da 4.000 milioni di anni fa fino a 2.500 milioni di anni fa.

Il loro modello ha scoperto che una maggiore quantità di riscaldamento interno nel mantello terrestre rispetto a quello esistente oggi può aver fermato alcuni processi geofisici in corso - creando un'intercapedine di bacini oceanici in alcune parti del mondo. In questo scenario, hanno detto i ricercatori, le catene di isole vulcaniche e gli altopiani oceanici potrebbero essere rimasti sopra il livello del mare per centinaia di milioni di anni.

"Questa è una scoperta molto emozionante per la scienza della Terra solida così come per la chimica prebiotica", ha detto Korenaga, professore di scienze terrestri e planetarie a Yale.

Il riscaldamento interno della Terra deriva dal decadimento di elementi radioattivi come l'uranio. Poiché questi elementi scompaiono nel tempo, ce ne sarebbero stati di più durante l'Archeon eon. Korenaga ha detto che questo avrebbe significato un maggiore riscaldamento interno nel passato.

"La mia precedente collaborazione con Jeffrey Bada, un esperto mondiale di chimica prebiotica presso la Scripps Institution of Oceanography, mi ha tentato di indagare sull'influenza di questo noto fatto della topografia dei fondali marini nel passato, che non era mai stato esplorato prima", ha detto Korenaga. "Juan ed io siamo rimasti sorpresi quando abbiamo visto per la prima volta i nostri risultati, ma col senno di poi, in realtà, ha un senso".

Korenaga ha detto che spera che lo studio possa motivare ulteriori indagini sulla natura dinamica dei primi paesaggi della Terra e sulle sue implicazioni per l'origine e l'evoluzione della vita.

Le sovvenzioni della NASA e della National Science Foundation hanno sostenuto la ricerca.