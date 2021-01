Il mondo si salverà se azzererà le emissioni nette entro il ‘50

Il mondo potrebbe andare incontro al disastro climatico, ma la rapida eliminazione delle emissioni di riscaldamento del pianeta significa che le temperature globali potrebbero stabilizzarsi nel giro di un paio di decenni. Lo dice il Guardian in un’inchiesta con cui interpella i migliori climatologi mondiali.

Per molti anni – annota il giornale - si è ipotizzato che l'ulteriore riscaldamento globale sarebbe rimasto bloccato per generazioni anche se le emissioni fossero state rapidamente ridotte. I modelli climatici gestiti dagli scienziati sulle temperature future si basavano su una certa concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. Se questo fosse rimasto all'attuale livello elevato, ci sarebbe stato un disastro climatico incontrollabile, con temperature che avrebbero continuato ad aumentare anche se le emissioni fossero state ridotte a causa di un tempo di ritardo prima che i gas serra si accumulassero nell'atmosfera. Ma la comprensione più recente delle implicazioni del raggiungimento dello zero emissioni nette fa sperare che il riscaldamento possa essere ridotto più rapidamente.

Più di 100 paesi si sono impegnati a raggiungere lo zero netto entro il 2050, il che significa che non emetteranno più anidride carbonica di quanta ne venga rimossa dall'atmosfera, ad esempio ripristinando le foreste. Il Regno Unito, il Giappone e l'Unione Europea hanno fissato questo obiettivo netto zero e presto si uniranno agli Stati Uniti sotto la nuova amministrazione di Joe Biden.

Se questo obiettivo dovesse essere raggiunto a livello globale, le temperature superficiali fermeranno il riscaldamento e il riscaldamento si stabilizzerà entro un paio di decenni. Ciò significa che le nostre azioni hanno un impatto diretto e immediato sul riscaldamento della superficie. Gli scienziati hanno ora preso in considerazione il dinamismo dei sistemi naturali della Terra, in base al quale l'arresto delle emissioni vedrebbe effettivamente diminuire il contenuto di CO2 nell'atmosfera a causa dell'enorme capacità di assorbimento del carbonio di oceani, zone umide e foreste. E’ come riempire un lavandino con lo scarico parzialmente aperto: il livello dell'acqua aumenterà a causa dell'acqua in entrata solo se il flusso superà quello dello scarico aperto.

Questo calo di CO2 atmosferica provoca un raffreddamento sufficiente a bilanciare il riscaldamento "in cantiere" a causa del lento assorbimento del calore oceanico, e le temperature globali rimangono relativamente basse dopo il raggiungimento di emissioni nette zero.

La disastrosa traiettoria attuale del clima mondiale è stata evidenziata da un nuovo documento che mostra che il mondo è colpito da più di 2C di riscaldamento rispetto al periodo preindustriale basato sulle attuali composizioni atmosferiche dei gas serra. Dunque, piegare la curva delle emissioni globali su una traiettoria globale verso lo zero netto è davvero il primo e più importante compito che dobbiamo affrontare con grande urgenza.