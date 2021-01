Tra il retail e il cliente ciò che conta è il consulente

Taccini Retail Consulting rappresenta oggi un punto di riferimento nel mondo della consulenza specializzata in servizi alle imprese operanti nel retail, su scala nazionale e internazionale. Le competenze imprenditoriali, unite alla collaborazione di professionisti qualificati, supportano i clienti in tutte le aree critiche per il successo, questo è l’elemento che le assicura competitività nel mercato. La società nasce dal pensiero imprenditoriale di Salvatore Taccini che, in forza della sua esperienza trentennale, decide di operare nel mercato con una nuova prospettiva. «Il contesto attuale ci vede partecipi di profondi e veloci cambiamenti che grazie alla nostra expertise e know how riusciamo a tradurre in opportunità per i nostri clienti», sottolinea Salvatore Taccini. Prospettiva condivisa da Andrea, socio e figlio, che contribuisce a proiettare Taccini Retail Consulting nel futuro grazie a una visione giovane e dinamica. «L’imprenditorialità è oggi penalizzata da un contesto socioeconomico delicato, nel quale operiamo proattivamente ricercando soluzioni che contribuiscano al mutuo successo nel lungo periodo», aggiunge Andrea Taccini.

Taccini Retail Consulting pone al centro dell’attenzione i propri clienti, ascoltandone le esigenze e strutturando soluzioni ad hoc che producano risultati tangibili nel tempo, forti relazioni all’interno e all’esterno delle imprese che sono, per la società, la chiave per superare con successo gli ostacoli dell’attuale contesto.

+39 049 22 730 33

www.tacciniretailconsulting.com

info@tacciniretailconsulting.com