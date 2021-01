Marco Bacini è CEO di MB Group, una holding di società con focus sull’identificazione di opportunità per investire e creare valore. Marco ha deciso di investire in Grownnectia, una PMI innovativa, per supportarne la crescita. Grownnectia, con il suo team di esperti, supporta le startup dalle prime fasi di vita con la definizione del business model, fino ad arrivare a stadi più strutturati con lo sviluppo delle migliori strategie di crescita e con l’ottimizzazione della traction. E con i suoi professionisti rende sostenibile il progetto di crescita delle startup andando poi, a strutturare la miglior strategia di raccolta fondi. Infine, segue la fase del Go To market della startup con il suo team ICT e Marketing. Economy ha incontrato Marco Bacini, che ha deciso di supportare Grownnectia e il suo CEO Massimo Ciaglia, imprenditore con exit alle spalle, ma soprattutto un imprenditore e investitore appassionato di comunicazione e nuove tecnologie che ha deciso di allargare la sua rete.



Cos’ha di diverso Grownnectia dalle altre società al supporto delle startup?

Il suo modello è innovativo, replicabile e scalabile a livello internazionale, con programmi di incubazione e pre-accelerazione nati per portare le startup sul mercato in sei mesi.



A chi consiglierebbe di diventare socio di Grownnectia?

A tutti coloro che desiderano entrare a far parte di un club di investitori di altissimo livello, alla ricerca di aziende con un modello validato e con una significativa traction ed agli startupper, che potranno convertire il 100% dell’investimento in un voucher da utilizzare per i servizi di Grownnectia.



Quali risultati sono stati raggiunti fino ad ora nella loro campagna di crowdfunding?

La campagna sta procedendo oltre le aspettative con ottimi risultati, grazie alla partecipazione di investitori di rilievo che, come me, hanno creduto nel progetto!



+39 06 87 738 739

www.grownnectia.com/b2w

info@grownnectia.com