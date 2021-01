Un franchising specializzato nel subaffitto di camere a studenti universitari. È Stanza Semplice, fondata nel 2013 a Trento da Francesco Zeni, e oggi presente in 29 città in tutta Italia. Il meccanismo è semplice: il proprietario dell’immobile lo affitta all’affiliato di Stanza Semplice, che a sua volta lo subaffitta agli studenti. Per affiliarsi non occorre essere degli esperti in campo immobiliare, sono sufficienti spirito imprenditoriale, passione per il settore, buone doti relazionali. In poche settimane, grazie al know-how che Stanza Semplice trasferisce con la formazione iniziale, si è pronti per iniziare. C’è una fee d’ingresso di 10mila euro, più un investimento minimo di 75mila euro per avviare 5-6 operazioni nell’arco di poco tempo, e generare così cash flow operativo.

Il metodo di lavoro di Stanza Semplice promette di tenere sotto controllo i rischi d’impresa e i costi di gestione, permettendo di generare un ebitda interessante. Gli studenti subconduttori devono solo pagare il canone e non pensare ad altro: accedono al club Stanza Semplice, con una card che garantisce una formula all inclusive - pagano una cifra e quella è, senza sorprese -, non si intestano utenze, non pagano cauzione.

Le stanze sono singole in appartamenti ristrutturati con impianti sicuri e arredi nuovi, organizzati in maniera specifica per la vita degli studenti. Sono incluse le manutenzioni, oltre a convenzioni con esercizi pubblici. I contratti sono individuali, con la gestione di scadenze e adempimenti, non ci sono spese di agenzia.

I proprietari sono ottimi interlocutori di Stanza Semplice, specialmente se dispongono di immobili grandi e non vogliono interfacciarsi con le agenzie: l’affiliato-conduttore può acquisire l’immobile in locazione per tanti anni.



www.stanzasemplice.com/franchising