Quella chat che fa decollare l’e-commerce

WhatsApp Business per le aziende? Sì… però… ma sai… alla fine è un’App per cellulare, con tutti i suoi limiti! Ecco quello che si dice, ciò che filtra dagli spifferi degli uffici dei consulenti di marketing. E se invece vi dicessimo che le cose non stanno proprio così? Se aggiungessimo che grazie a WhatsApp Business i clienti di Comunica col Web (specialmente chi possiede e gestisce un e-commerce) riescono ad incrementare il fatturato, migliorare la reputazione del brand, avere clienti più soddisfatti e risparmiare sul customer care? E tutto questo, in maniera assolutamente gratuita.

«Per noi di Comunica col Web, WhatsApp Business è stata una vera svolta, uno strumento pratico e innovativo», spiega a Economy Mirko Martini, il founder e ceo di Comunica col Web. «Anche grazie al cambiamento delle nostre abitudini quotidiane, nell’ultimo decennio WhatsApp è entrato prepotentemente nella gestione ordinaria di ogni attività, specialmente lavorativa. Però ritengo che le sue reali potenzialità non siano ancora abbastanza note, e possano trovare la massima applicazione proprio nel settore e-commerce. Questo è ciò che ci dice la nostra esperienza quotidiana e la soddisfazione dei nostri clienti che lo hanno provato». Viene da chiedere perché proprio gli e-commerce debbano essere i più avvantaggiati. E quali sono i vantaggi reali per chi vende online? E per i clienti? Cosa consente di fare WhastApp Business? Cominciamo col dire che WhatsApp Business è un’applicazione gratuita pensata per piccoli imprenditori... che però si rivela ultile anche alle medie e grandi imprese. Consente di interagire con i clienti con la massima facilità, presentare prodotti e servizi e rispondere alle domande degli utenti durante la loro esperienza di acquisto. Crea un catalogo per mostrare i tuoi prodotti e servizi e usa strumenti speciali per automatizzare, organizzare e rispondere velocemente ai messaggi. «Vorrei citare il caso di un negozio di abbigliamento che seguiamo ormai da tempo. Grazie a WhatsApp Business sono stati inseriti i prodotti nel catalogo, con i relativi costi, la descrizione dettagliata e il link che rimanda alla scheda prodotto nel sito. In questo modo ogni cliente, accedendo al catalogo di WhatsApp Business, può scegliere in totale autonomia cosa acquistare. L’ordine fa partire un messaggio verso il telefono del titolare con il prodotto scelto e le quantità desiderate».

Con Whatsapp Business si possono inserire i prodotti in catalogo con descrizione, prezzo e link del proprio sito di e-commerce

Non solo: «Oltre a tutte le funzionalità appena descritte abbiamo anche sviluppato un modulo aggiuntivo per l’e-commerce, così quando il cliente compra un prodotto, gli arriva un messaggio su WhatsApp oltre alla mail standard; dopo il completamento della spedizione al cliente arriva inoltre un messaggio di conferma contenente anche il numero di tracking».

E poi c’è il customer care, fondamentale per qualunque tipo di esercizio e attività, non solo commerciale: «Quando un utente ha bisogno di informazioni oppure di assistenza sul sito, sfrutta questo pulsante per parlare immediatamente con un addetto al customer care del negozio. In questo modo non si rischia di perdere la vendita e si cerca di risolvere subito una richiesta di supporto. WhatsApp Business è infine sincronizzato anche con la pagina Facebook dell’attività, così il numero è validato e risulta come recapito ufficiale anche da Facebook. Ciò consente di aggiungere il pulsante di WhatsApp Business anche sulla propria pagina di Facebook ed essere contattati direttamente sul numero di WhatsApp Business».

C’è altro da aggiungere per comprendere quanto la comunicazione sia più fluida, le vendite molto più semplici e i clienti più soddisfatti? Probabilmente no.



