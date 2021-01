Xi Jinping ha deciso di mettere in croce l’impero di Jack Ma

Le azioni di Alibaba sono crollate bruscamente oggi dopo che i regolatori finanziari cinesi hanno pubblicamente accusato di "concorrenza sleale" Ant Group, compagnia di pagamenti online affiliata ad Alibaba. Le azioni del colosso del commercio online cinese hanno chiuso in ribasso di circa l'otto per cento a Hong Kong, toccando il livello più basso da luglio, arrivando a perdere fino all'8,5 per cento nella seduta pomeridiana. Secondo il "Financial Times", l'intervento dei regolatori finanziari di Pechino ha sventato un piano di Alibaba per il riacquisto di azioni a 10 miliardi di dollari. "Ci vorranno almeno 12 mesi affinché le autorità di regolamentazione elaborino nuove regole dettagliate da seguire per Ant", ha affermato Ji Shaofeng, ex funzionario del regolatore bancario e assicurativo cinese. "Ant non sarà in grado di completare la revisione aziendale fino a quando non saranno disponibili le nuove normative", ha aggiunto.

Ant Group ha violato la normativa cinese e abusato della sua posizione di leader di mercato per danneggiare la concorrenza a danno dei consumatori. È quanto afferma una nota pubblicata il 27 dicembre, dai regolatori finanziari cinesi, che nei giorni scorsi hanno convocato i vertici della società. La Banca popolare cinese (Pboc, Banca centrale), la China Banking and Insurance Regulatory Commission, la Commissione per la regolamentazione del mercato azionario e l'Amministrazione statale dei cambi hanno convocato sabato 26 dicembre il Gruppo Ant. Le autorità hanno sollecitato la società a migliorare la trasparenza nelle transazioni commerciali, evitare la concorrenza sleale e ottenere i permessi per condurre attività di credito personale. Ad Ant è stato inoltre chiesto di rettificare le proprie attività finanziarie nei settori dei prestiti, delle assicurazioni e della gestione patrimoniale. "La Banca centrale, il settore bancario, le autorità di regolamentazione dei titoli e dei cambi hanno esortato Ant a rettificare le attività finanziarie illegali, comprese le sue attività di credito, assicurazioni e gestione patrimoniale, e regolamentare la sua attività di rating del credito per proteggere le informazioni personali", ha dichiarato il vicegovernatore della Banca centrale Pan Gongsheng il giorno dopo l'incontro con i rappresentanti del gruppo fintech. "Oltre a una mancanza di consapevolezza nel seguire le regole normative, la società ha edificato un meccanismo di governo societario incompleto, utilizzato il vantaggio di mercato per escludere gli operatori del settore e danneggiato i diritti legittimi dei consumatori", ha affermato Pan. L'alto funzionario ha anche emesso un avvertimento: "In quanto azienda con un'influenza significativa nel campo della tecnologia finanziaria e dell'economia delle piattaforme, Ant Group deve rispettare consapevolmente le leggi e i regolamenti nazionali, integrare lo sviluppo aziendale nel panorama generale dello sviluppo nazionale e deve assumersi seriamente la responsabilità sociale delle imprese".

Ant ha risposto che istituirà un gruppo di lavoro sotto la guida delle autorità di regolamentazione e implementerà i requisiti sollevati durante la riunione. "Ant Group rispetterà rigorosamente i requisiti normativi, concentrandosi sul servire l'economia reale e le persone come fulcro della nostra attività", ha affermato la società in una nota. "Sosterremo fermamente i principi basati sulla legge e guidati dal mercato e lavoreremo per migliorare la nostra governance aziendale, rivedere le attività e i processi rilevanti e aumentare la consapevolezza e la capacità di rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti". La società ha inoltre promesso di non imporre "costi aggiuntivi" ai consumatori e ai partner come le istituzioni finanziarie. Le autorità preposte alla tutela del mercato in Cina hanno avviato un'indagine antitrust a carico di Alibaba Group per "sospetti comportamenti monopolistici". In una dichiarazione pubblicata il 24 dicembre, la Commissione per la regolamentazione del mercato azionario cita atti manipolatori, tra cui quello di costringere i grossisti a scegliere una sola piattaforma, e ha annunciato di aver avviato un'indagine sulla pratica. L'iniziativa dei regolatori cinesi è importante per rafforzare la supervisione anti-trust nel campo di internet, si legge nella nota, che ribadisce l'impegno di Pechino alla standardizzazione dell'ordine del settore e alla promozione del sano sviluppo a lungo termine dell'economia delle piattaforme.

Jack Ma, fondatore del colosso cinese del commercio online Alibaba, lo scorso 2 novembre ha incontrato le principali autorità di regolamentazione finanziaria della Cina. I regolatori hanno convocato Ma e due alti dirigenti per una riunione nella quale è emerso che la redditizia attività di prestito online della società dovrà affrontare un controllo più severo da parte del governo. L'incontro del 2 novembre si è svolto pochi giorni prima della quotazione di Ant, in programma il 5 novembre, che era attesa come la più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) del mondo e che è stata sospesa. Le persone vicine ai regolatori finanziari cinesi dicono che per ora non è stata presa alcuna decisione riguardo all'offerta di Ma. Tuttavia, sarebbe all'esame un piano per sottoporre Ant a normative più restrittive sul capitale e sulla leva finanziaria. In questo scenario, le banche statali o altri tipi di investitori statali acquisirebbero partecipazioni in Ant per aiutare a coprire eventuali carenze di capitale a causa di regole più restrittive.

Ant Group ha recentemente riferito all'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari cinese in merito a significativi cambiamenti nel contesto normativo e questo importante sviluppo potrebbe rendere la società incapace di rispettare le condizioni di emissione e registrazione o i requisiti in materia di informazione, ha spiegato la Borsa di Shanghai in un comunicato sulla sospensione dell'Ipo. Poco dopo, anche la Borsa di Hong Kong ha annunciato di essere stata informata della decisione di Ant di sospendere simultaneamente la sua quotazione. Il giorno precedente, l'Autorità di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese ha pubblicato una bozza di regole sui piccoli istituti di credito, ponendo limiti alle loro aree operative, leva finanziaria e licenze. Come riferisce il "Quotidiano del Popolo" cinese, le agenzie di regolamentazione sostengono il principio di "apertura, equità e giustizia" nel mercato dei capitali e quando individuano problemi, devono risolverli in modo risoluto. La sospensione della quotazione di Ant Group sarebbe volta proprio a salvaguardare meglio i diritti e gli interessi dei consumatori finanziari,gli interessi degli investitori e mantenere il sano sviluppo a lungo termine del mercato dei capitali.