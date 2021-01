Più depositi in banca, ma è soltanto il purgatorio del benessere

A livello finanziario ricorderemo il 2020 come l’anno del boom dei depositi bancari e postali di famiglie e imprese, provocato dai timori e dalle incertezze determinate dalla pandemia da Covid-19. Una situazione, quella che emerge dal boom dei depositi, da paradiso fatto di tanti soldi liquidi? Niente affatto. Piuttosto un purgatorio, che potrebbe trasformarsi in un inferno se la crescita non ripartirà.

È la sintesi offerta dal Rapporto di Mediacom043 – che utilizza, elaborandoli, i dati forniti da Banca d’Italia - presenta le cifre dei depositi (complessivi e pro capite ) di famiglie e imprese di tutte le regioni e le circoscrizioni negli ultimi due anni e le relative graduatorie. Mediacom043 è un’agenzia di Big Data che, di propria iniziativa o su commissione, diffonde Rapporti e approfondimenti di taglio economico e sociale, sia a livello nazionale che regionale. È diretta da Giuseppe Castellini.

Tanti gli spunti ricavabili dal Rapporto. Ad esempio, sul forte incremento dei depositi nel Mezzogiorno potrebbe aver influito anche l’introduzione dei reddito di cittadinanza, maggiormente utilizzato nelle regioni meridionali. Un discorso da approfondire, perché potrebbe essere accaduto che una parte del reddito di cittadinanza erogato, anziché andare a irrobustire i consumi, abbia irrobustito i risparmi. Come anche il fatto che Lombardia e Veneto, nel biennio 2018-2020, non mostrano maxi aumenti dei risparmi liquidi perché l’economia ha ‘tirato’ assorbendo, ossia facendola diventare investimenti, una parte maggiore dei depositi.

Dunque, nell’ultimo anno (da giugno 2019 a giugno 2020, ultimo mese per cui Bankitalia fornisce le cifre) i depositi bancari e postali delle famiglie e delle imprese italiane hanno avuto un boom, con un aumento di ben 87,273 miliardi di euro, circa 5 punti di Pil, con una crescita del 4,8% (in totale sono arrivati a oltre 1.903,6 miliardi di euro). In altre parole, dividendo il totale dei depositi bancari e postali di famiglie e imprese per il numero della popolazione italiana, siamo a 32mila euro per abitante, neonati e ultracentenari compresi. Se poi si guarda agli ultimi due anni (giugno 2018-giugno 2020), la crescita dei depositi è addirittura di oltre132 miliardi di euro, pari a oltre il 13% del Pil (in due anni i depositi sono aumentati da 1,77 a oltre 1,9 miliardi di euro).

Insomma, le famiglie e le imprese italiani hanno aumentato da qualche anno, e non di poco, i soldi che tengono in banche e posta in depositi a breve termine, in gran parte conti correnti. Una crescita che nel 2020 è diventata un vero boom.

Sono più ricchi, allora, nonostante siano reduci dalla Grande recessione e si trovino da quasi un anno sotto i colpi della pandemia da Covid-19? No, sono solo più liquidi, perché hanno trasformato e stanno trasformando in risparmio a breve, quindi ‘ozioso’ (cioè al momento non si trasforma in investimenti e quindi in crescita), risparmi che detenevano sotto altre forme (investimenti in azioni e in titoli di Stato, immobili, investimenti obbligazionari e così via). E, almeno le imprese (molto poco, invece, le famiglie), hanno approfittato di poter avere a prestito dalle banche il denaro a bassissimo interesse, visti i tassi rasoterra e la grande disponibilità di liquidità grazie alle politiche ultra espansive delle Banche centrali, tenendolo poi fermo in depositi a breve in attesa che il futuro economico si rischiari. Come anche le famiglie, che tengono il denaro fermo in attesa di farsi una qualche idea su come investirlo.

In altre parole, famiglie e imprese non sono più liquide nonostante la Grande recessione e la pandemia, ma per via della Grande recessione e della pandemia. A gonfiare la liquidità del risparmio sono state – e continuano ad essere – l’incertezza e il timore del futuro. Oltre, come detto, alle dosi enormi di liquidità immesse dalle Banche centrali sui mercati negli ultimi 10 anni.

Quindi nessun paradiso, ma un purgatorio. Dove sostare in modo scomodo in attesa che l’orizzonte si rischiari, con la ripartenza di una crescita che tutta questa massa di denaro attualmente ‘ozioso’ potrebbe alimentare con forza.