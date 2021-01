Le Borse sono gonfie, eppure hanno tutte le carte per crescere

Nel corso dello stralunato 2020 che abbiamo alle spalle, mentre i governi e le banche centrali si affannavano a gestire le loro economie, gli investitori si affannavano a scommettere su mercati azionari e obbligazionari globali da record. C’era stato uno scrollone in marzo, quando il mondo capì che si trattava di una pandemia senza precedenti, e i livelli delle quotazioni scesero del 20% circa. Ma si ripresero ben presto, quando i titoli tecnologici - che rappresentano circa un quarto del mercato azionario statunitense - hanno ricevuto una spinta proprio dalle nuove tendenze pandemiche come il lavoro a distanza e lo shopping online. Alla fine dell'anno, le azioni cinesi sono cresciute di circa il 25% e quelle statunitensi del 15%, mentre i mercati europei meno tecnologici sono scesi del 5%.

Anche le obbligazioni hanno avuto un anno positivo: i loro prezzi sono saliti e i rendimenti sono scesi, mentre le banche centrali le hanno acquistate in massa. Tanto che, di fatto, un record di 18 trilioni di dollari di obbligazioni governative e societarie ha offerto rendimenti negativi entro la fine dell'anno. In altre parole, gli investitori li volevano, anche se era garantito che avrebbero perso denaro...

Ecco perché il 2021, dopo tutto, dovrebbe essere maturo per un drastico rimbalzo: gli analisti, compresi quelli severi e autorevoli di Goldman Sachs, si aspettano che i profitti medi delle aziende statunitensi crescano del 22% - il che, se si dimostrasse giusto, sarebbe la più alta crescita di profitto mai registrata dal 2010. Soprattutto ci si attende una ripresa dei titoli di valore caduti a prezzi bassi, come quelli dei settori automobilistico, energetico e bancario che potrebbero superare i titoli "a crescita" come quelli di Big Tech. La diffusione dei vaccini ha già dato agli investitori più fiducia in un rimbalzo di crescita l'anno prossimo, che storicamente è stato il più vantaggioso per i titoli a valore economicamente sensibili. Il consensus degli economisti dice che ci sia oltre il 70% di probabilità che l'anno prossimo i titoli cresceranno.

Anche le materie prime dovrebbero andare bene: un aumento della domanda per cose come il petrolio e il rame potrebbe superare l'offerta e spingere i prezzi al rialzo. E con i programmi di acquisto di obbligazioni delle banche centrali che non mostrano segni di cedimento, non c'è molto che faccia pensare che i prezzi delle obbligazioni crolleranno presto. Insomma: ciò che è salito, non deve per forza scendere.