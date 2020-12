La miscela migliore è tra il bar e lo scaffale

Dieci anni per completare il rilancio di un marchio storico del caffè che era entrato in crisi, grazie allo sbarco nel canale horeca e all’internazionalizzazione. E poi l’arrivo della pandemia, che mette in grande difficoltà proprio bar e ristoranti e costringe a rivedere le strategie, o meglio a dare maggiore impulso a una strada saggiamente già intrapresa: quella di un ritorno alla Gdo con un posizionamento più forte. La storia recente di Caffè Mauro, azienda calabrese nata nel 1949, dimostra come per reagire in modo rapido ai cambiamenti imprevisti del mercato sia vitale avere a disposizione diversi canali di vendita, incluso quello online. «Siamo abituati alle difficoltà», dice Fabrizio Capua (nella foto), amministratore delegato di Caffè Mauro, che ha acquisito nel 2009 con la sua holding Capua iInvestments, dopo aver ceduto a Coca Cola Hellenic l’azienda di famiglia, la Socib attiva nell’imbottigliamento delle bibite. «Nel 2011 ci siamo trovati ad affrontare una forte crisi del mercato italiano e realizzare un’operazione di turnaround in periodi di recessione non è né semplice né veloce. Ma credevamo nelle potenzialità del marchio sul mercato italiano e anche su quelli esteri».

Il rilancio di Caffè Mauro è passato da un ripensamento del modello di business. «Abbiamo capito che quello del caffè è un mondo molto frammentato specie nel retail» spiega Capua, «non è che gli scaffali siano elastici, sono già molto affollati, e gli investimenti richiesti in comunicazione non sono alla portata di aziende medio piccole, soprattutto in una fase di ristrutturazione». Di qui l’idea di percorrere strade nuove: «Abbiamo deciso di puntare sullo sviluppo del mercato horeca» racconta l’ad di Caffè Mauro, «potendo utilizzare la leva del know how che ci deriva da un’esperienza di oltre 50 anni con il mondo Coca-Cola. Solo nel territorio di cui si occupava la mia azienda, cioè tutto il Mezzogiorno, gestivamo circa 35mila punti vendita. Questo ci ha permesso di approcciare al meglio un canale difficile, insieme alla qualità e al servizio di assistenza, su cui ci siamo molto bene attrezzati».

Caffè Mauro oggi è presente in 60 paesi nel mondo e mentre il 60% dei ricavi arriva da ristoranti, hotel e caffetterie Il resto viene dal retail

La strategia del nuovo corso di Caffè Mauro si è rivelata vincente. «Nel giro di 5 anni in Italia siamo riusciti a raggiungere una quota interessante del mercato, con oltre 1400 clienti» rimarca Capua, «il che ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi del turnaround, perché l’horeca è un canale che dal punto di vista del prezzo medio ha una marginalità molto superiore a quella dell’home market. Inoltre abbiamo fatto un lavoro straordinario anche sull’export, e grazie a un marchio importante come il nostro siamo riusciti a penetrare in oltre 60 paesi, specie quelli dove la cultura del caffè è più legata all’espresso». Caffè Mauro è così entrata nel 2020 a quota 19 milioni di euro di fatturato, con vendite per il 60% nel mondo dell’horeca tra Italia e estero, mentre il resto arriva dall canale retail.

È fatta? Macché: arriva la pandemia. «Il Covid ha rivoluzionato la situazione» dice l’ad di caffè Mauro, «e nonostante i grandi sacrifici che abbiamo fatto per riuscire a raggiungere gli obiettivi, ha rimesso tutto in discussione, mettendo a dura prova il mercato horeca. La nostra attività è stata fortemente colpita perché ci siamo molto esposti su quel canale». Ma prima dello scoppiare della pandemia l’azienda calabrese aveva avviato un’attività di analisi del mercato della Gdo, parte di un lavoro di rinnovamento della brand identity. «Abbiamo chiesto a Nielsen di analizzare il nostro brand» spiega Capua, «anche con lo strumento dello shopper experience, cioè accompagnando il consumatore nella sua giornata di spesa per capire cosa vede di positivo e di negativo nella nostra marca, da nord a sud del Paese. Allo stesso tempo abbiamo studiato l’evoluzione della Gdo in tutti questi anni in cui eravamo concentrati sul canale horeca. Inoltre abbiamo fatto un’analisi organolettica su tutto il portafoglio dei nostri prodotti presenti allo scaffale, dal caffè macinato ai grani alle capsule». Un lavoro che è proseguito anche durante il lockdown. «Alla fine abbiamo tirato le somme» sottolinea l’ad di Caffè Mauro, «individuato i punti di forza e quelli di debolezza e costruito insieme all’agenzia Robilant Associati una nuova identità del nostro brand che ufficializzeremo alla fine dell’anno, con una nuova architettura del nostro portafoglio prodotti, una proposizione commerciale di discontinuità per i consumatori e il mercato, che tenderà alla semplificazione in uno scaffale frammentato e confuso come quello del caffè».

Un asse strategico del ritorno di Caffè Mauro alla Gdo è il private label, la marca del distributore. «Sono i prodotti che prendono piede nelle fasi di difficoltà» mette in evidenza Capua, «non più perché hanno prezzi bassi, come succedeva anni fa, ma prima di tutto perché hanno una presenza maggiore sullo scaffale: il proprietario della marca coglie l’opportunità di riempire i suoi spazi per avere un migliore rendimento. Inoltre investe in prodotti che rispettano le nuove tendenze in materia di sostenibilità, con le certificazioni per il rispetto del lavoro dei coltivatori, e con l’utilizzo di materiali ecosostenibili per le confezioni. Oggi si sta affermando un private label di qualità che per me è il futuro, non si può stare fuori da questa partita».

Altro cardine della nuova brand identity è un’ulteriore sottolineatura del posizionamento nella fascia alta del mercato: «Siamo da sempre un marchio di qualità» rimarca l’ad, «non a caso lo slogan di Caffè Mauro è “Se aspetti c’è più gusto”, un messaggio riferito all’eccellenza della nostra tostatura lenta. Il nostro obiettivo è identificarci come un torrefattore più concentrato sulla maestria nelle miscele che sulla creatività del messaggio comunicativo». Un’altra direttrice su cui si è deciso di spingere è quella delle vendite online: «Se prima l’Italia era considerata un po’ indietro in questo campo, oggi si è allineata agli altri paesi europei, e così sarà per sempre» osserva Capua, «è possibile sviluppare un buon fatturato online nel settore caffè, anche oltre il 10% di quello complessivo: siamo ancora lontani, abbiamo molto lavoro da fare».

La svolta di Caffè Mauro ha obiettivi precisi: «riequilibrare l’azienda e cercare di recuperare quel che purtroppo abbiamo dovuto subire con la pandemia, cogliere tutte le nuove opportunità e garantire il nostro sviluppo futuro» scandisce l’ad. Questo però non significa una ritirata dal mondo horeca: «Dopo la fine del lockdown di primavera la ripresa si è vista» evidenzia Capua, «la crisi non deriva da un calo della domanda, bensì alla pandemia e quindi alle chiusure nel lockdown: nel momento in cui finirà, e siamo certi che finirà anche perché abbiamo caratteristiche di resilienza che non ci potrebbero far pensare diversamente, riteniamo che il mercato horeca si riprenderà in modo forte. Per questo abbiamo investito su tutta la nostra rete di agenti, ne abbiamo diverse decine, una categoria assolutamente non tutelata da governo. Abbiamo anticipato le loro provvigioni anticipando quel che un domani andranno a rigenerare, perché crediamo nella ripresa dei nostri clienti».

Anche perché non esiste solo l’Italia: Caffè Mauro è sorseggiato in 60 paesi del mondo. «In Canada siamo presenti da circa 40 anni» puntualizza l’ad, «in particolare nel mercato retail. Il nostro cliente, un importatore storico di prodotti made in Italy, è stato acquisito l’anno scorso dalla multinazionale della distribuzione Tree of life, il che per noi è una grande opportunità, ci permette di ampliare il raggio d’azione in tutto il Nordamerica». Numerosi i paesi nei quali invece la presenza di Caffè Mauro riguarda prevalentemente l’horeca: «Israele è uno dei mercati più importanti» nota Capua, «ma anche Germania, Polonia, diversi paesi del Medio Oriente, dell’Asia orientale, in Australia. Il problema è che tutti questi paesi stanno soffrendo, sono tutti più o meno in lockdown. Speriamo che questa pandemia ci lasci al più presto».

IL GUSTO DELLA SOSTENIBILITA'