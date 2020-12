Una storia lunga 60 anni, che ha cambiato la Sicilia portando benessere, occupazione e prestigio: Sibeg, azienda a conduzione familiare che imbottiglia e distribuisce tutti i marchi The Coca-Cola company, è oggi una realtà che, da sola, produce (secondo uno studio di Sda Bocconi) lo 0,05% del Pil della regione, con un fatturato di più di 100 milioni di euro (con un impatto socioeconomico di 48,2 milioni di euro) e detenendo il 63% a valore di mercato delle bevande gassate in Sicilia.

Lo stabilimento a pochi chilometri da Catania, da dove ogni giorno partono, a seconda della stagione, dai 30 ai 100 autotreni con prodotti che vengono consegnati a circa 30mila punti vendita, è il regno di Maria Cristina Busi, bolognese di nascita, e di suo figlio Luca: senza l’intraprendenza della prima e l’abilità manageriale del secondo, Sibeg non esisterebbe «Nel 1976, io e mio marito Sergio, che già possedeva a Rimini la società Sadib per l’imbottigliamento della Coca Cola, ci innamorammo della Sicilia» racconta la dottoressa Busi, oggi presidente dell’azienda e vice presidente di Confindustria Catania «e quello stesso anno il gruppo Busi acquisì Sibeg, che aveva attraversato un periodo molto difficile e rischiava di chiudere: per l’isola erano anni molto cupi e complicati, ma non ci siamo fatti scoraggiare. C’è stata una intuizione, da parte di Sergio, e anche la voglia di fare qualcosa per un territorio che in quegli anni era abbandonato a sé stesso: aiutare Sibeg andava fatto».

Ma nel 1981 Sergio Busi, purtroppo, muore in un incidente d’auto, lasciando la giovane Maria Cristina da sola a portare avanti il sogno e il progetto di far grande Sibeg « spesso andando contro tutto e tutti» sorride ora la dottoressa Busi «ma sempre considerandomi un ponte, cioè colei che doveva gestire l’azienda al meglio per poterla poi lasciare a Luca, che quando è morto suo padre aveva solo 10 anni».

Sibeg fattura più di 100 milioni di euro l’anno e ha 349 dipendenti, ma l’indotto occupazionale dell’azienda è di 2.400 persone

Da allora la coppia d’oro della Coca Cola siciliana non si è fermata un attimo, con il giovane Luca coinvolto, appena maggiorenne, dalla vulcanica mamma nelle partnership e nelle attività dell’impresa di famiglia. «Dopo una breve esperienza nel gruppo Cremonini, a soli 15 anni, la mia prima attività lavorativa vera e propria» spiega il quarantanovenne amministratore delegato «fu quella di seguire la sponsorizzazione fatta da Sibeg per i mondiali di calcio di Italia ‘90. Avevo compiuto 18 anni da poco. Premesso che fin da piccolissimo ho sempre praticamente vissuto nelle aziende di famiglia respirando l’aria dell’imprenditoria di un tempo, credo di essermi innamorato del mio lavoro in quella occasione. Da allora ho sempre portato avanti studio e lavoro insieme, fino al pieno inserimento in azienda».

Nel 2001 Luca Busi diventa amministratore delegato dell’azienda, con una transizione generazionale non semplicissima: «Cristina è vulcanica, all’inizio gli scontri sono stati epici», spiega l’amministratore delegato, «ma sempre nel rispetto dei ruoli, sia familiari che aziendali. Siamo sempre stati una squadra, e continuiamo a esserlo anche ora che lei svolge il ruolo di presidente e io di amministratore delegato. Non potrebbe essere altrimenti, con una azienda che a oggi conta 349 dipendenti e un indotto occupazionale di 2.400 persone».

Non sono solo questi i numeri di Sibeg: con una superficie di stabilimento di oltre 58mila metri quadri, la struttura ospita sia la zona dedicata alla produzione con sei linee di imbottigliamento e una sala sciroppi sia quella dedicata agli uffici di sede e all’headquarter. Nel corso dell’ultimo biennio, inoltre, Sibeg ha investito nell’ammodernamento ed efficientamento degli impianti e dei processi produttivi, sempre con una particolare attenzione all’ambiente e alla sostenibilità: nella fattispecie, è stato modificato il collo delle bottiglie in Pet passando allo standard Pco1881 che permette una riduzione del materiale plastico impiegato sulle bottiglie e sui tappi, con importanti risultati economici e di minor impatto ambientale. «Ma se parliamo di tematiche green», continua Luca Busi, «voglio ricordare il fatto che noi portiamo avanti un vero e proprio Green Mobility Program e che già nel 2015, quando di mobilità elettrica non si parlava quasi a nessun livello, noi siamo stati tra primi in Europa a dotarci esclusivamente di auto full electric, per diminuire le emissioni e l’inquinamento acustico. Abbiamo realizzato un vero e proprio ecosistema elettrico, con 110 auto, 4 scooter e 68 colonnine di ricarica, a disposizione dei siciliani, dislocate su tutto il territorio regionale. Queste 110 auto elettriche ci permettono di evitare ogni anno l’immissione di quasi 370 tonnellate di CO2».

Ma proprio sul tema della sostenibilità ambientale e del benessere del consumatore arrivano anche le critiche, da parte del management di Sibeg, verso un governo che attraverso le tanto discusse plastic e sugar tax rischia di colpire duro una realtà virtuosa «Sugar e plastic tax sono tasse distruttive, senza alcun senso», prosegue l’a.d. «che non migliorano la salute dei consumatori e anzi tendono a mettere le mani nelle loro tasche. Figuriamoci che dal governo vorrebbero tassare pure succhi, bevande vegetali e Coca Cola zero, che di zucchero non ne ha. Proprio per questo nello scorso mese di gennaio abbiamo lanciato un allarme, dicendo che questi balzelli insensati mettono a repentaglio la continuazione del nostro lavoro in Sicilia».

Sibeg, infatti, nel 1994 ha aperto uno stabilimento di imbottigliamento anche a Tirana, in Albania: «pensi che l’allora presidente albanese, Sali Berisha», continua Luca Busi, «soprannominò mia mamma “la rondine di Albania”, tale era la sua riconoscenza verso chi investiva nel suo Paese. Qui in Italia invece quasi si punisce chi investe e fa di tutto per migliorare i territori e creare occupazione».

Al momento, peraltro, a causa degli effetti dovuti alla pandemia da Covid-19, plastic e sugar tax sono state rimandate al luglio 2021, di soli sei mesi: rischiando, secondo Maria Cristina e Luca Busi, di nuocere ancora di più a un comparto che comunque ha già sofferto gli effetti del calo dei consumi dovuto al primo lockdown e alle incertezze governative in tema di salvaguarda delle produzioni. «Speriamo in un ripensamento, perché sarebbe assurdo mettere a repentaglio posti di lavoro e sviluppo in nome di balzelli puramente ideologici, specialmente in periodi come questo che stiamo vivendo. Le piccole aziende chiuderanno, quelle più grandi dovranno comunque ridimensionare, e questa ottusità governativa è imbarazzante» spiegano all’unisono madre e figlio.

Ma per adesso, l’importante è tenere duro, fronteggiare i danni dovuti alla pandemia e salvaguardare uno dei gioielli imprenditoriali più importanti della Sicilia: secondo uno studio portato avanti dai professori Fabrizio Perretti e Stefano Basaglia di Sda Bocconi, se venisse meno la presenza di Sibeg in Sicilia, nell’isola si avrebbe un aumento del numero dei disoccupati pari al +0,3% (e +0,06% del tasso di disoccupazione). Uno scenario infausto, che l’Italia tutta e la Sicilia in primis non possono assolutamente permettersi: «Noi siamo come sempre pronti a fare il nostro dovere», concludono Maria Cristina e Luca Busi, «per il bene della nostra regione adottiva, delle nostre eccezionali maestranze e di un’impresa con 60 anni di storia alle spalle. Ma chiediamo e speriamo in una classe politica che sia al fianco di chi crea lavoro».