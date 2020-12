«Ho portato nell’amministrazione comunale lo stile e il modo di procedere dell’imprenditorialità», dice Gabriele Albertini, sindaco di Milano dal ’97 al 2006 e promotore di praticamente tutte le innovaziomi urbanistiche, infrastrutturali ed aziendali in ambito pubblico e misto che oggi impreziosiscono Milano. Si devono a lui Porta Nuova e City Life, i grandi parcheggi, la crescita trascinante di A2A. La sua giunta in nove anni ha amministrato direttamente investimenti per 6 miliardi di euro, promuovendone ulteriori 30 da investitori privati: «E senza un solo avviso di garanzia», sottolinea lui, elegantemente glissando che gli anni della sua sindacatura hanno coinciso con quelli nei quali la Procura di Milano era un poligono di tiro contro qualsiasi cosa, viva o inanimata, odorasse vagamente di berlusconismo. E lui da Berlusconi era stato inventato.

Albertini, ma com’ha fatto?

Ho accettato di cambiare lavoro per continuare a farlo. In un altro scenario, diverso da ditta Albertini. Nella nostra esperienza di governo, il criterio è stato quello dell’imprenditorialità, più ancora di quello della managerialità. Dopo 9 anni l’Atm era passato da 154 miliardi di perdita a 83 milioni di euro! Di cui 53 erano una plusvalenza ma 30 utile gestionale. Non parliamo di Aem, che sotto la nostra giursdizione ha comprato la Edison!

Ma si può amministrare onestamente e con efficienza?

Bisogna sapere oltre che volere impedire il crimine. Allarghi al privato solo se hai rigore morale e un’etica ferrea. E qui ho due episodi che danno il senso del connubio onestà-potere. Al signor Hines, primo investitore in Garibaldi-Repubblica, piccolo, magro, curvo, pelato, ricchissimo, chiesi: come mai lei punta su Milano così? E mi rispose: ci siamo informati e abbiamo saputo che nella vostra amministrazione non ci sono cartari che danno carte truccate. Per partecipiamo a questa gara e mettiamo in gioco le nostre risorse: sappiamo che non c’è nulla che impedisca al merito di affermarsi.

Controllava tutto da solo?

No! C’era una grande squadra. Come commissario straordinario per la depurazione delle acque, per il traffico, i trasporti e la viabilità, ho firmato un totale di spesa da oltre 3 miliardi, su istruttorie fatte da persone tutte scelte da me. Firmando documenti tecnici che neanche un ingegnere comune avrebbe decrittato, e io sono laureato in legge. Avevamo messo in piedi un sistema che pur senza entrare nel merito controllava ogni passo.

Oggi si potrebbe ripetere il “miracolo a Milano” della sua giunta? Cosa cambierebbe?

Non farei molto diversamente da allora. Ma con maggiori difficoltà. Rispetto al ’97 sono cambiati molti scenari. Il boom dei social ha determinato un dibattito permanente a bassissimo tasso di qualità culturale.

Come fronteggiare tutto ciò? Ha una soluzione?

Non ho consigli diversi da quello di riproporre con la testimonianza quel che abbiamo fatto noi. Non abbiamo più di tanto teorizzato. Abbiamo provato a far così, ha funzionato, provateci anche voi. Però, ripeto: la managerialità conta, ma parlerei più precisamente di imprenditorialità.

Quale differenza c’è?

Giulio Cesare, grande esperto di organizzazione, ha fatto differenza tra l’imprenditore e il manager. Diceva: diverse sono le competenze del comandante supremo e del luogotenente. Il primo deve concepire una visione generale, il secondo deve fare quel che deve essere fatto.

Tornerebbe a Palazzo Marino?

No! Sono troppo anziano!

Ma se il nuovo presidente americano ha 8 anni più di lei!

Appunto: è a Washington che punto! Tra quattro anni…